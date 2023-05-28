В Италии утилизируют вакцины от COVID-19 на 270 млн евро: что произошло

В итальянских больничных аптеках найдены миллионы доз вакцины от COVID-19, которые не будут использоваться. EMA призывает фармацевтическую промышленность подготовить новые лекарства против подвариантов Xbb вируса SarsCoV2, наиболее распространенного в настоящее время.

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В холодильниках итальянских больничных аптеках находится около 15 миллионов доз вакцины против COVID-19 на сумму 270 миллионов евро, которые подлежат утилизации. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) назвало две причины, почему так произошло. Об этом пишет La Repupplica.

Во-первых, утилизация вакцин произойдет из-за истечения срока их действия в конце этого года. Вторая причина заключается в том, что эти вакцины от COVID-19 заранее станут "старыми".

Как отмечает издание, ЕМА даст рекомендации фармацевтическим компаниям к осени подготовить новые вакцины. В то же время Агенство будет рекомендовать регионам ревакцинировать осенью наиболее подверженные риску группы населения, начиная с пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Президент Итальянского общества госпитальной фармакологии (Sifo) Артуро Кавальере рассказал, что более 10 миллионов доз вакцины против COVID были приобретены и остались неиспользованными в Италии из-за несоблюдения требований кампании вакцинации в последние месяцы.

"Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) вскоре опубликует рекомендацию о том, как адаптировать вакцины против COVID для следующей кампании вакцинации осенью, и мы дадим указание фармацевтическим компаниям, — говорит Кавальери, — производить вакцины, содержащие штамм Xbb, который сейчас является доминирующим и сильно отличается от тех, что были в обращении раньше. Так что с иммунологической точки зрения было бы хорошо обновить вакцины в этом направлении. Об этом также заявила Всемирная организация здравоохранения, с которой мы широко это обсуждали".

Он уточнил, что "цель состоит в том, чтобы к осени произвести новую моновалентную вакцину, то есть такую, которая содержит только штамм Xbb: поэтому мы переходим от вакцины, содержащей два разных штамма, к вакцине, которая больше не содержит исходный штамм".

Регуляторное одобрение новой моновалентной вакцины будет иметь широкий спектр для всего населения, однако, по сути, поделился Кавальери, "кампании по вакцинации будут нацелены на наиболее уязвимые группы людей".

Проблемным остается вопрос в отношении доз вакцины, которые остались неиспользованными и срок годности которых истекает.

"На национальном уровне это будет примерно 10–15 миллионов доз. Это факт. Есть надежда, что в контракты на закупку будет включена опция, которая предусматривала бы возможность не закупать больше вакцин по окончании пандемии", — объясняет президент Sifo.

Напомним, 5 мая Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для заболевания COVID-19.

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