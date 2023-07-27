Бывает раз в жизни: в Атлантике три горбатых кита одновременно выпрыгнули из воды (видео)

Вернувшись из гуманитарной поездки в Украину, житель США вместе с детьми снял очень редкую сцену в океане. Вначале горбатые киты втроем выпрыгнули над водной поверхностью, а затем этот трюк, но уже в одиночку, повторил их детеныш.

Жители США, плавая на лодке в районе полуострова Кейп-Код (штат Массачусетс), стали свидетелями необычной сцены, когда увидели трех горбатых китов, выпрыгнувших над поверхностью океана. Об этом сообщает The Daily Mail.

Роберт Адди из Портсмута (штат Нью-Гемпшир) и три его дочери были в восторге, увидев, в минувший понедельник, 24 июля, синхронный прыжок трех китов над поверхностью океана.

Это редкое явление удалось снять на видео: вначале выпрыгнули три горбатых кита, а затем подобный трюк их детеныш решил повторить еще раз.

Житель Нью-Гэмпшира решил отпраздновать в Массачусетсе день рождения вместе с детьми.

По его словам, недавно он вернулся из гуманитарной поездки в Украину.

Мужчина рассказал, что впервые за десятилетие удалось собрать всех детей вместе. А появление трех китов над поверхностью океана очень символично — так как у него как раз три дочери.

"Очень уместно — три дочери и три кита", — сказал Адди.

Отдых в Атлантическом океане

Большая часть его жизни была так или иначе связана с водой, но никогда прежде ему не удавалось увидеть нечто подобное.

"Целый день я пытался заметить китов, но никак не удавалось, однако потом я поймал волшебный момент", — сказал он, объявив, что подобное, скорее всего, случается раз в жизни.

Напомним, что серые киты нашли необычное решение своей проблемы со вшами. На опубликованном видео морские гиганты обращаются за помощью к людям, чтобы избавиться от надоедливых паразитов.

Также сообщалось, что косатки, уничтожающие лодки в океане, не единственные животные, которые учат друг друга. Дельфины делают то же.