Бывает раз в жизни: в Атлантике три горбатых кита одновременно выпрыгнули из воды (видео)
Вернувшись из гуманитарной поездки в Украину, житель США вместе с детьми снял очень редкую сцену в океане. Вначале горбатые киты втроем выпрыгнули над водной поверхностью, а затем этот трюк, но уже в одиночку, повторил их детеныш.
Жители США, плавая на лодке в районе полуострова Кейп-Код (штат Массачусетс), стали свидетелями необычной сцены, когда увидели трех горбатых китов, выпрыгнувших над поверхностью океана. Об этом сообщает The Daily Mail.
Роберт Адди из Портсмута (штат Нью-Гемпшир) и три его дочери были в восторге, увидев, в минувший понедельник, 24 июля, синхронный прыжок трех китов над поверхностью океана.
Житель Нью-Гэмпшира решил отпраздновать в Массачусетсе день рождения вместе с детьми.
По его словам, недавно он вернулся из гуманитарной поездки в Украину.
Мужчина рассказал, что впервые за десятилетие удалось собрать всех детей вместе. А появление трех китов над поверхностью океана очень символично — так как у него как раз три дочери.
"Очень уместно — три дочери и три кита", — сказал Адди.
Большая часть его жизни была так или иначе связана с водой, но никогда прежде ему не удавалось увидеть нечто подобное.
"Целый день я пытался заметить китов, но никак не удавалось, однако потом я поймал волшебный момент", — сказал он, объявив, что подобное, скорее всего, случается раз в жизни.
Напомним, что серые киты нашли необычное решение своей проблемы со вшами. На опубликованном видео морские гиганты обращаются за помощью к людям, чтобы избавиться от надоедливых паразитов.
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