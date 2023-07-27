Буває раз у житті: в Атлантиці три горбатих кити одночасно вистрибнули з води (відео)

Повернувшись із гуманітарної поїздки в Україну, житель США разом із дітьми зняв дуже рідкісну сцену в океані. Спочатку горбаті кити втрьох вистрибнули над водною поверхнею, а потім цей трюк повторило їхнє дитинча.

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Жителі США, плаваючи на човні в районі півострова Кейп-Код (штат Массачусетс), стали свідками незвичайної сцени, коли побачили трьох горбатих китів, які вистрибнули над поверхнею океану. Про це повідомляє The Daily Mail.

Роберт Адді з Портсмута (штат Нью-Гемпшир) і три його доньки були в захваті, побачивши минулого понеділка, 24 липня, синхронний стрибок трьох китів над поверхнею океану.

Це рідкісне явище вдалося зняти на відео: спочатку вистрибнули три горбатих кити, а потім подібний трюк їхнє дитинча вирішило повторити ще раз.

Житель Нью-Гемпшира вирішив відсвяткувати в Массачусетсі день народження разом із дітьми.

За його словами, нещодавно він повернувся з гуманітарної поїздки в Україну.

Чоловік розповів, що вперше за десятиліття вдалося зібрати всіх дітей разом. А поява трьох китів над поверхнею океану дуже символічна — адже в нього якраз три доньки.

"Дуже доречно — три дочки та три кити", — сказав Адді.

Відпочинок в Атлантичному океані

Більша частина його життя була так чи інакше пов'язана з водою, але ніколи раніше йому не вдавалося побачити щось подібне.

"Цілий день я намагався помітити китів, але ніяк не вдавалося, проте потім я спіймав чарівний момент", — сказав він, оголосивши, що подібне, найімовірніше, трапляється раз у житті.

Нагадаємо, що сірі кити знайшли незвичайне розв'язання своєї проблеми з вошами. На опублікованому відео морські гіганти звертаються по допомогу до людей, щоб позбутися надокучливих паразитів.

Також повідомлялося, що косатки, які знищують човни в океані, не єдині тварини, які вчать одна одну. Дельфіни роблять те саме.