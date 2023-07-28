Переворот в Нигере: в Африке возникла "полоса мятежников" от Атлантики до Красного моря, — СМИ

Согласно сообщениям СМИ, захват власти военными последовал за пятью успешными переворотами, произошедшими за последние три года в Западной Африке.

Если военный переворот в Нигере удастся, то он завершит полосу стран, находящихся под военным управлением, которая простирается от Атлантического океана и включает Гвинею, Мали, Буркина-Фасо, Чад и Судан. Об этом 27 июля пишет Bloomberg.

Так, по сообщениям СМИ, в среду вечером группа солдат из президентской гвардии заявила, что "положила конец режиму" в связи с "постоянным ухудшением ситуации с безопасностью, плохим экономическим и социальным управлением".

Назвав себя Национальным советом по защите родины (CNSP), — согласно французской аббревиатуре, — мятежники объявили о приостановке деятельности всех государственных институтов и роспуске парламента в заявлении, переданном по государственному телеканалу.

Фото: Bloomberg

Заявив, что они представляют все подразделения сил безопасности и обороны, группа также ввела комендантский час с 22.00 до 5.00.

Переворот в Нигере — последние новости

По сообщению журналистов, в письме, опубликованном в социальных сетях, армия, которая изначально выступали против действий бунтовщиков, заявила о своей поддержке участников переворота, чтобы "избежать кровопролития". Заявление было подписано начальником штаба армии генералом Абду Сидику Иссой.

"Среди военнослужащих, выступавших по телевидению во время трансляции заявления, были представители всех служб безопасности Нигера, а также по меньшей мере два генерала, включая заместителя начальника штаба армии, и помощник начальника президентской охраны. Кто возглавлял CNSP, выяснить сразу не удалось", — сообщает Bloomberg.

По словам министра иностранных дел Хассуми Массуду, ранее в четверг президент Нигера Мохамед Базум все еще находился в заключении у солдат, утверждающих, что они захватили власть.

"Мы призываем этих офицеров вернуться в строй, чтобы мы могли решить проблему путем диалога", — заявил Массуду в четверг в интервью телеканалу France24.

Череда переворотов в Африке

Как пишет Bloomberg, заявленный захват власти военными последовал за пятью успешными переворотами, произошедшими за последние три года в Западной Африке, включая два в соседнем Мали и два в Буркина-Фасо. Ранее, в 2010 году, в Нигере произошел переворот, в результате которого был смещен президент Мамаду Танджа.

Журналисты отмечают, что Нигер, один из крупнейших в мире производителей урана, является стержнем в борьбе с джихадистами и другими вооруженными группировками в западноафриканском регионе Сахель, расположенном на южной окраине пустыни Сахара. Франция разместила здесь свои войска, что стало крупнейшей военной операцией за рубежом, а США разместили в центральном городе Агадез базу беспилотников стоимостью 110 млн. долл.

Напомним, 26 июня стало известно, что военные из президентской гвардии Нигера ограничили доступ к резиденции президента Мохамеда Базума. На тот момент сообщалось, что армия Нигера выдвинула мятежникам ультиматум.