Забрал телефон и бросил: в Польше сожитель украинки лишился ее 8-летней дочери — СМИ

Девочка рассказала, что в Варшаву приехала с мамой и ее сожителем. Тот разбудил ее утром, вывез в незнакомое место и бросил.

В Польше в Варшаве на улице обнаружили голодную и заплаканную 8-летнюю девочку. Оказалось, она — украинка, и ее бросил на произвол судьбы сожитель ее матери. Об этом сообщает польское издание rmf24.pl.

Двое охранников 6-го полевого отдела патрулировали улицу Бжеску. Перед одним из многоквартирных домов они заметили несколько человек, которые собрались вокруг маленькой девочки. Очевидцы сообщили, что девочку оставили без присмотра. Ребенок разговаривал на польском языке, но с выразительным иностранным акцентом. Девочка объяснила, что ей 8 лет, она родом из Украины и уже 2 года живет в Польше.

Накануне она приехала из Седльце в столицу в сопровождении своей матери, которая имеет недостатки речи и слуха, и ее сожителя из Грузии.

По словам девочки, в этот день сожитель матери разбудил ее утром, пока мама еще спала и сказал, что они поедут в путешествие на велосипеде. Когда они дошли до улицы Бжеской, мужчина сказал ребенку остановиться. Он забрал у девочки телефон и документы и ушел. Ребенок ждал, но мужчина так и не вернулся.

Очевидцы накормили ребенка, а офицеры успокоили девочку, заявив, что сделают все, чтобы она благополучно вернулась домой.

Ребенок сообщил, что посещал школы в Лукове и Седльцах. Связавшись с директором одной из школ, удалось узнать номер телефона ее бабушки, которая живет в Люблине. Охранники вызвали патруль полиции, который связался с ее бабушкой. Женщина пообещала приехать в Варшаву и забрать внучку. Девочку доставили в райотдел полиции.

Полиция выясняет детали инцидента.

Напомним, что в Польше болельщики "Lecha Poznań" угрожают украинцам. Они говорят, что отдельные группы украинцев в Познани ведут себя не как гости, они нападают на других людей и оскорбляют их. Из-за этого граждане Украины в Познани получили предупреждение.

Ранее сообщалось, что украинец в Польше смутил пограничников своим паспортом. Документ состоял лишь из обложки и первой страницы с фото и там даже не было места, куда поставить печать.