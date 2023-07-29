"Борьба против колонизаторов": переворот в Нигере может усилить "вагнеровцев" в Африке, —Times

По словам журналистов, противники президента Мохамеда Базума позвали "вагнеровцев" в свою страну.

Генерал Абдурахман Чиани, который объявил себя новым лидером Нигера в Африке, воззвал к международной поддержке. За этот призыв быстро ухватился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом пишет издание The Times.

По словам журналистов, Чиани выступил против демократически избранного президента Мохамеда Базума, который был у власти последние два года. Базум был стойким партнером Запада в борьбе против джихадистов в регионе Сахель.

"Я прошу технических и финансовых партнеров, которые являются друзьями Нигера, понять конкретную ситуацию в нашей стране, и предоставить нам всю необходимую поддержку, чтобы мы имели возможность соответствовать вызовам", — сказал Чиани во время выступления по государственному телевидению Нигера.

Издание отметило, что восстание Чиани поддержал глава "вагнероцев" Пригожин, назвав его борьбой против "колонизаторов". Он заявил, что тысячи его наемников могут навести порядок и уничтожить террористов в Африке.

По словам журналистов, в Нигере толы людей, размахивающие российскими флагами, подожгли партийный штаб задержанного президента Базума. Они сожгли автомобили на автостоянке штаб-квартиры. Они заявили, что хотят, чтобы Нигер был больше похож на Мали, где ЧВК "Вагнер" уже разместила своих наемников.

Отметим, что 26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступили против главы государства. Военные ограничили доступ к резиденции Мохамеда Базума, а также окружили ряд министерств в столице. На тот момент сообщалось, что армия Нигера выдвинула мятежникам ультиматум. Мятеж гвардейцев спровоцировал уличные протесты.

Напомним, что 28 июля глава президентской гвардии Нигера объявил себя новым лидером страны. Он заявил, что Нигеру необходимо изменить курс, чтобы избежать "постепенной и неизбежной гибели".