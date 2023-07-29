В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину: что она натворила

Это уже вторая смертельная казнь в Сингапуре в этом году. До этого за торговлю наркотиками казнили мужчину.

В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину. 45-летнюю гражданку Саридеви Джамани признали виновной в продаже 30 г героина в 2018 году. Об этом пишет BBC.

Женщина стала второй осужденной за наркотики, которую казнили с начала года после казни 15 марта гражданина Сингапура Мохда Азиза бин Хусейна. Его признали виновным в торговле примерно 50 граммами героина.

В Сингапуре действуют одни из самых строгих в мире законов по борьбе с наркотиками. Согласно законодательству страны, смертная казнь будет применена к любому, кого поймают в торговле более 500 г каннабиса или 15 г героина.

Власти утверждают, что строгие законы о наркотиках помогают сохранить Сингапур как одно из самых безопасных мест в мире, а смертная казнь за преступления, связанные с наркотиками, пользуется широкой общественной поддержкой.

В то же время Кьяра Санджоргио из организации Amnesty International утверждает, что нет никаких доказательств того, что смертная казнь имеет уникальный сдерживающий эффект или что она хоть как-то влияет на употребление и доступность наркотиков.

Напомним, чтозащитникам "Азовстали" грозит смертная казнь в "ДНР". Их обвиняют в исповедании идеологии нацизма и в военно-террористических действиях на территории Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в Иране казнили бывшего заместителя министра 62-летнего Алирезу Акбари, который почти 10 лет предоставлял Великобритании важные разведданные об иранских ядерных и военных программах.