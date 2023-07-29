Депутат Госдумы Мария Бутина обвинила фильм "Барби" в пропаганде ЛГБТ

Депутат призвала убрать из РФ и саму куклу Барби и компанию Mattel, которая ее производит.

Мария Бутина, депутат российской Госдумы и член Комитета по международным делам, ранее отсидевшая срок в США, выступила против фильма "Барби". Она обвинила картину в пропаганде ЛГБТ. Видео с высказываниями Бутиной было опубликовано на телеграм-канале Госдумы.

Бутина, которая также является соавтором закона об иноагентах, заявила, что в фильме "Барби", главную роль в котором исполнили Марго Робби и Райан Гослинг, есть пропаганда ЛГБТ.

"Что мы видим в фильме "Барби": геи, трансы, женщины, которые захватили мир. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Наша с вами задача — продвигать свои образы. Но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они "завозят" в Россию тему ЛГБТ", — заявила Бутина.

Она призвала убрать кукол Барби из продажи в российских магазинах. В России есть "свои хорошие куклы", добавила она.

Отметим, что фильм "Барби", премьера которого состоялась 21 июля, официально не показывался в РФ. Так что где его могла посмотреть и оценить Бутина – неизвестно.

Кто такая Мария Бутина

Мария Бутина стала известна после ареста в 2018, по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. Свою вину она признала, заключив сделку со следствием. Была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, но после части срока была депортирована в Россию.

После возвращения стала членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ и членом Общественной палаты России. С 2022 года она находится под санкциями США, Евросоюза и Украины.

Ранее в российских СМИ заявляли, что в кино "Барби" все-таки покажут, но когда картина появится в хорошем качестве на торрент-трекерах. То есть, фактически – это будет пиратская версия. Так же собираются поступить и с фильмом "Оппенгеймер", показ которого стартовал одновременно с "Барби"

Российская студия Red head sound уже объявила, что собирает деньги на озвучку "Барби" с фанатов.

Фильм "Барби" уже собрал в мировом прокате 495,7 миллиона долларов. Фильм значительно превзошел ожидания и установил рекорд для всех фильмов, не являющихся сиквелами, ремейками или кинокомиксами.

Напомним, журналисты Фокуса уже посмотрели "Барби" и поделились своими впечатлениями от самого ожидаемого фильма этого лета.