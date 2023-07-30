Переворот в Нигере: митингующие вышли на улицы с флагами РФ и плакатами в поддержку Путина (видео)

Журналисты отмечают, что некоторые митингующие хотели пройти в здание посольства Франции. В Париже успели отреагировать и призвали не причинять вреда людям.

В Нигере возле посольства Франции активисты вышли на протест и принесли с собой флаги Российской Федерации. Об этом сообщает издание Franceinfo 30 июля.

Тысячи человек пришли к зданию французского посольства, где проходил митинг в поддержку военной хунты, которая несколько дней назад осуществила государственный переворот в стране.

На опубликованных оттуда кадрах можно увидеть, что толпа размахивала не только флагами Нигера, но и Российской Федерации. Также были плакаты в поддержку главы Кремля Владимира Путина.

Некоторые протестующие хотели зайти во внутрь здания, а другим удалось сорвать табличку с надписью "Посольство Франции в Нигере" и заменили ее флагами РФ.

В Елисейском дворце уже отреагировали на действия демонстрантов и осудили их, передают местные журналисты из BFMTV.

"Любой кто нападет на граждан Франции, армию, дипломатов и французские компании увидит, что Франция ответит немедленно и решительно. Президент Республики не потерпит никакого нападения на Францию и ее интересы", – говорится в заявлении.

Примечательно, что в Нигере по состоянию на конец июля находилось от 500 до 600 граждан Франции.

В The Associated Press тем временем отмечают, что наемники ЧВК "Вагнер" уже активизировались в соседней стране — Мали. В такой способ, считают журналисты, Владимир Путин хочет расширить свое влияние в этом регионе.

Напомним, 28 июля сообщалось, что глава президентской гвардии Нигера объявил себя новым лидером страны. Омар Чиани выступил на государственном телевидении страны в качестве председателя так называемого национального совета спасения родины и попросил поддержки у партнеров страны.