Связан с Путиным: в Чехии арестовали активы российского олигарха

Компании российского миллиардера Владимира Евтушенко производят и поставляют системы вооружения для ВС РФ. Имущество олигарха в Карловых Варах оценивается более чем в 800 млн гривен.

В Чешской Республике Управление финансового анализа применило санкции против российского олигарха Владимира Евтушенко, владеющего недвижимостью в Чехии. Государство заблокировало счета компаний Владимира Евтушенко, имеющего тесные связи с главой Кремля Владимиром Путиным, и арестовало активы на сто миллионов крон (163 млн гривен), сообщает ct24.ceskatelevize.

Российский миллиардер Владимир Евтушенко имеет тесные связи с президентом РФ. В Чехии он контролирует компанию по производству электрических компонентов и владеет отелями. В России его компании производят и поставляют системы вооружения для ВС России. Чехия в конце июня включила в санкционный список Евтушенко.

По информации издания, его имущество в Карловых Варах оценивается более чем в полмиллиарда крон (свыше 800 млн грн). Евтушенко владеет пятизвездочным отелем Savoy Westend в Карловых Варах. В прошлые годы там проживали важные российские политики, бизнесмены, представители шоу-бизнеса. В настоящее время отель работает в ограниченном режиме. По словам руководства, есть риск, что сотрудники потеряют работу.

По мнению представителя украинской общины Карловых Вар Александра Домбровского, если кто-то спонсирует войну или зарабатывает деньги на войне, то государство должно быть жестким в своей позиции и не должно отступать от санкций.

Напомним, 29 июля Фокус сообщал, почему западные банки закрывают счета гражданам РФ. Страны Запада в ответ на агрессию против Украины применяют к России санкции, в том числе и к ее финансовому сектору.

Кроме этого, в ЕС одобрили санкции против Беларуси. Страны Евросоюза не снимут ограничения с белорусских калийных удобрений. Новый пакет санкций, который могут объявить уже в августе.