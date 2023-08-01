В центре Парижа ограбили ювелирный магазин Piaget на около 15 миллионов евро, — СМИ (фото)

Входная дверь ювелирного магазина не была взломана, а сами грабители покинули место преступления пешком.

Французская полиция разыскивает двух мужчин и женщину, которые днем во вторник, 1 августа, ограбили ювелирный магазин Piaget в центре Парижа. Ориентировочная сумма ущерба — от 10 до 15 миллионов евро. Об этом информирует Le Figaro.

В сообщении говорится о том, что нарушители, вероятно, южноамериканского происхождения. Они ворвались в помещение магазина с пистолетом. Впоследствии неизвестные открыли несколько окон и похитили драгоценности.

Входная дверь ювелирного магазина не была взломана. Во время ограбления никто не пострадал.

Прокуратура Парижа подтвердила изданию, что начала расследование. Правоохранители сообщили, что устанавливают обстоятельства по факту "вооруженного ограбления организованной преступной группой и похищения".

Сбежали с места преступления нарушители, не используя транспорт. Никому телесных повреждений они не причинили. Женщина носила зеленое платье и черные брюки, а мужчины — серые костюмы. Следственные действия проводит подразделение по борьбе с организованной преступностью.

Напомним, в июне дом актера Пирса Броснана ограбили, когда его жена была дома. Неизвестный мужчина сначала ворвался в дом соседа звезды фильмов о Джеймсе Бонде, а затем и в особняк Броснана в Малибу. Нарушитель успел даже принять душ в доме актера, прежде чем сбежал, но его задержали позже и обвинили в краже со взломом.

Также в апреле 2021 года во Франции избили и ограбили бывшего владельца Adidas, скандального миллионера Бернара Тапи. Ранее его обвинили в мошенничестве и сговоре с целью присвоения бюджетных средств.