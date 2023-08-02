Трампу предъявили новое обвинение: в штабе экс-президента США отреагировали

Бывшего американского президента обвиняют в попытках повлиять на выборы, которые привели к штурму Капитолия США 6 января 2021 года.

Во вторник, 1 августа, Большое федеральное жюри предъявило бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу обвинение по четырем статьям. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что в рамках расследования специального прокурора Джека Смита Трампа обвиняют в попытках повлиять на выборы 2020 года, которые привели к штурму Капитолия США 6 января 2021 года. Обвинение экс-президенту было предъявлено по четырем пунктам:

заговор с целью обмана США;

сговор с целью воспрепятствования официальной процедуре;

воспрепятствование или попытка воспрепятствования официальной процедуре;

заговор против прав.

"Ответчик распространял ложь о том, что на выборах имело место мошенничество, решающее для исхода, и что он действительно победил", — указано в обвинительном заключении.

В документе также говорится, что обвиняемый знал, что его заявления ложны, однако все равно занимался их распространением, пытаясь подорвать доверие общества к процессу выборов и создать "напряженную атмосферу недоверия и гнева".

"Атака в столице нашей страны 6 января 2021 года была беспрецедентной атакой на центр американской демократии, и, как указано в обвинительном заключении, она была спровоцирована ложью", — сказал Джек Смит.

Как отреагировали в штабе Трампа

Предвыборный штаб Дональда Трампа опубликовал заявление, в котором обвинил администрацию президента Джо Байдена во вмешательстве в выборы.

"Эта антиамериканская охота на ведьм потерпит неудачу, и президент Трамп будет переизбран в Белый дом, чтобы он мог спасти нашу страну от злоупотреблений, некомпетентности и коррупции, которые текут по венам нашей страны на невиданном прежде уровне", — говорится в публикации.

Что говорит Дональд Трамп

Бывший президент США 1 августа написал в своей социальной сети Truth Social, что ожидает предъявления "еще одного фальшивого обвинения". Трамп утверждал, что это будет сделано, чтобы "вмешаться в президентские выборы".

"Почему они не сделали этого 2,5 лет назад? Почему они так долго ждали? Потому что они хотели сделать это в разгар моей кампании", — заявил Трамп.

Напомним, что 8 июня бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение по семи пунктам в соответствии с Законом о шпионаже. Экс-президенту также вменяют воспрепятствование правосудию, уничтожение или фальсификацию документов, заговор и ложные заявления.

Ранее, 30 марта, в окружной прокуратуре Манхэттена проголосовали за предъявление обвинения Дональду Трампу в связи с выплатой средств порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемой связи незадолго до президентских выборов 2016 года.