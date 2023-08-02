Авиакатастрофа в РФ: частный самолет разбился при взлете, никто не выжил (видео)

Инцидент, по словам журналистов, произошел на реке Дудинка в момент, когда самолет пытался набрать высоту. Оба человека, которые находились на борту, погибли.

В Красноярском крае России потерпел крушение частный гидросамолет. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авиакатастрофа произошла в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.

"При выполнении взлета с акватории реки Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет. На борту судна находилось 2 человека", — сказано в сообщении.

Согласно сообщению Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, самолет разбился на берегу реки, после чего загорелся. Оба человека, которые находились на борту, погибли.

По данным российского Telegram-канала Baza, самолет набирал высоту, затем его развернуло вправо. Гидросамолет упал на берег и взорвался.

Напомним, 1 августа сообщалось, что в Москве прогремел взрыв — загорелся завод счетно-аналитических машин. Из-за пожара на заводе в Москве эвакуировали 40 человек.

Также 1 августа сообщалось, что россияне массово поджигают военкоматы. По данным росСМИ, за прошлую неделю было совершено по меньшей около 10-и попыток поджечь здания военных комиссариатов России.