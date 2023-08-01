В столице России прогремел взрыв: с московского завода эвакуировали 40 человек из-за пожара

В соцсетях рассказали, что с шестого этажа здания поднимается дым. В экстренных службах РФ сообщили, что там и произошло возгорание, но причину не объяснили.

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На заводе счетно-аналитических машин в Москве прогремел взрыв и произошел пожар. Об этом 1 августа написали в медиа Baza.

По словам очевидцев, с шестого этажа здания завода поднимался дым. Авторы контента отмечали, что предварительно пожар произошел в подвале и дым поднялся наверх через вентиляцию.

Однако собеседник ТАСС из экстренных служб России рассказал, что возгорание произошло на шестом этаже. Из-за пожара на заводе в Москве эвакуировали 40 человек.

Позже агентство со ссылкой на экстренные службы передало, что пожар потушили.

Напомним, 1 августа в Подмосковье горело нежилое здание вблизи гипермаркета "Леруа Мерлен". Сообщалось, что там загорелись кислородные баллоны и стройматериалы, и огонь начал быстро распространяться. В результате возгорания на строительной базе огонь охватил три ангара на площади 1200 кв. метров.

Ранее, 7 июля, в Москве едва не сгорел ресторан дворянской кухни "Кафе Пушкинъ", в котором находились 14 пар молодоженов. Всех посетителей эвакуировали, от огня никто не пострадал. Как писал Фокус, "Кафе Пушкинъ" — заведение, которое имеет рекомендацию гида Michelin и входит в 50 лучших ресторанов столицы РФ.

19 июня Москву также окутал густой дым из-за пожара. Тогда в здании загорелись пенопласт и утеплитель, экстренные службы с помощью автолестниц эвакуировали шесть человек.