Выдали не ту визу: украинка с сыном не может вернуться ни в Канаду, ни в Украину

Из-за бюрократической ошибки украинцы застряли в Польше. И не могут вернуться ни в Украину, ни в свой новый дом в Ванкувере. А счета за проживание и питание накапливаются.

Желанная поездка домой в Украину после года пребывания за границей обернулась кошмаром для украинской беженки Валерии Драницы. Она рассказал, что бюро по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады выдало не тот тип визы, из-за чего она вместе с десятилетним сыном Назаром застряла в Польше и теперь собирает деньги на билеты. Об этом сообщает Сheknews.ca.

"Она раздосадована, чувствует себя ужасно. Она в стрессе, совсем не ожидала такого", — рассказала Анастасия Констандинова из Help Ukraine Vancouver Island, переводчица Валерии Драницы.

Год назад Валерия вместе с сыном Назаром переехали в Ванкувер, с тех пор она копила деньги, чтобы на некоторое время вернутся обратно и встретиться с мужем и старшим сыном.

Валерии Драница и сын Назар

Валерия была очень рада вернуться в Украину и увидеть семью, мужа и сына, рассказала переводчица.

"Она сказала, что за год сын очень вырос и его не узнать", — сказала Констандинова.

Не пустили на борт Air Canada

Украинка думала, что предусмотрела все формальности, однако на обратном пути в Канаду столкнулась с неожиданной проблемой.

Виза в Канаду

Несмотря на то, что в документах их визы были отмечены как многократные (multi-entry), при проверке в Air Canada, выяснилось, что визы им выдали однократные. В итоге ей и сыну не позволили подняться на борт самолета для перелета в Канаду.

Затем последовала череда походов в посольства. Украинка обратилась в консульство Канады, где ей посоветовали проконсультироваться в консульстве Украины в Амстердаме, а затем сообщили, что помочь могут только официальные лица в Варшаве. Недостаток знания разговорного английского оказался серьезной проблемой. Но все же в консульстве визы очень быстро исправили.

Украинка с сыном

"На все про все ушло около пяти минут. Они сказали: "Упс, мы ошиблись. Вот, все готово". После этого ей показалось, что можно без проблема лететь домой. Но только показалось", — объяснила Кармен Макнамара из Help Ukraine Vancouver Island, которая помогала украинке разобраться со сложностями.

Предложили купить билеты за 7000 долларов

В Immigration Refugee Citizenship Canada (IRCC) и Air Canada гражданке Украины сообщили, что единственная возможность для нее вернуться домой — купить два новых билета на сумму около 7000 долларов.

"Я подумала: ну, это нелепость. Этого не может быть, — сказала Макнамара. — Я уже связалась с IRCC, спросила, могут ли они помочь с переездом домой. Там сообщили, что нет: они не возмещают расходы в подобных случаях. Сделать ничего не возможно", — сказала она.

В авиакомпании Air Canada сообщили, что украинку и ее сына отметили как "неявившихся" на рейс.

"Air Canada ничего бы не стоило посадить их на рейс со свободным местом", — объяснила Макнамара.

"Она оплатила обратный перелет ее и ее сына. Она оплатила! Теперь она просто хочет воспользоваться услугой, за которую заплатила", — пояснила Констандинова,

Из-за бюрократической ошибки украинка вместе с сыном застряли в Польше. Они не могут вернуться ни в Украину, ни в свой новый дом в Ванкувере. А счета за проживание и питание все накапливаются.

Украинка и сын в Канаде

В отчаянии мать с ребенком даже запустили краудфандинговую кампанию на GoFundMe, чтобы собрать деньги и уехать в Канаду, чтобы сын Назар мог вернуться в школу, а Валерия продолжила работу горничной в отеле.

Напомним, что украинским беженцам предложили навсегда остаться в Канаде. Некоторые украинцы, уехавшие из-за полномасштабной войны с РФ в Канаду, могут так и не вернуться в Украину на постоянное место жительства.

Также сообщалось, что нечестные работодатели эксплуатируют доверчивых украинок в Великобритании, пользуясь их бесплатным трудом. Практику "пробных" смен, в числе прочих, практикует мексиканская сеть заведений общепита Wahaca.