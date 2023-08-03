Если Трампа признают виновным, приговор может быть "смертным", — Newsweek

По словам спецпрокурора Минюста США Джека Смита, нападение на Капитолий 6 января 2021 года стало беспрецедентным нападением на центр американской демократии.

По словам эксперта по юридическим вопросам, если бывшего американского президента Дональда Трампа признают виновным по всем трем обвинениям, это может означать для него "смертный приговор". Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на слова бывшего федерального прокурора и президента комании West Coast Trial Lawyers Неамы Рахмани.

"Трампу 77 лет, поэтому любой значительный приговор будет, в сущности", смертным", — сказала Рахмани в интервью журналистам.

Во вторник, 2 августа, Трампу огласили обвинения в связи с беспорядками 6 января 2021 года в Капитолии и предполагаемыми попытками бывшего президента добиться отмены результатов выборов 2020 года.

"Нападение на Капитолий 6 января 2021 года стало беспрецедентным нападением на центр американской демократии", — сказал спецпрокурор Минюста США Джек Смит.

Трамп и его сообщники, говорится в обвинительном заключении, сфальсифицировали списки выборщиков в семи штатах. В них кандидат Трамп в действительности выборы проиграл. Но упомянутые голоса планировалось представить для подсчета и сертификации Конгрессом 6 января.

В тексте обвинительного заключения также описаны многочисленные попытки фальсификации результатов выборов со стороны 45-го по счету президента Соединенных Штатов.

Спецпрокурор также отметил, что близкие советники, среди которых и высокопоставленные сотрудники разведки, неоднократно сообщали бывшему главе Белого дома, что результаты выборов были законными.

"Возможное тюремное заключение для Дональда Трампа, если он будет осужден по одному, нескольким или же всем уголовным делам, — увлекательное, но весьма спекулятивное дело", — заявил в интервью журналистам бывший федеральный прокурор и экс-прокурор округа Палм-Бич Майкл Маколифф.

По его словам, пока преждевременно делать прогнозы и предположения, поскольку эта "книга еще не написана".

Напомним, что Дональду Трампу предъявили новое обвинение, а в штабе бывшего США отреагировали.

Также сообщалось, что Трамп рассказал, каким образом нужно закончить войну в Украине. По его словам, это вопрос одного дня.