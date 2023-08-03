Насчитали 1000 укусов: фермера в Бразилии несколько часов спасали от пчел, пока не помог пчеловод

Точный вид пчел, которые напали на фермера, пока не установлен. Известно, что многие разновидности становятся агрессивными, когда их тревожат.

Фермер в бразильском штате Сан-Паулу был госпитализирован после того, как его искусало более тысячи пчел. 63-летний Луис Антонио Павани пострадал во время работы на своей ферме в начале текущей недели. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

Попытки спасения длились несколько часов, наконец его доставили в больницу, сейчас состояние стабилизировалось.

Точный вид пчел, которые искусали фермера, пока не установили, но известно, что многие виды могут становиться агрессивными, если их спровоцировать.

Пострадавшему на помощь пришел пчеловод, поскольку без помощи специалиста проведение спасательной операции оказалось невозможным, объяснил представитель местной пожарной охраны Джулиано Таварес.

"Он был весь в пчелах, на нем было около 10 000 пчел. Слава богу, он был в сознании. Приехал пожарный с носилками, мы успели положить его на носилки, и я начал окуривать", — рассказал пчеловод Лукас Феррейра Кардосо.

После госпитализации медики насчитали на теле больше тысячи укусов.

Место, где произошло нападение пчел

"Пчелы были над ним, бедняжка. Он упал и, к сожалению, не мог бежать, — рассказал Хосе Карлос Павани, брат пострадавшего. — Мы не смогли подобраться… У него было много укусов, но ему сделали уколы, и он в больнице. Подождем, все будет хорошо".

Пчелы редко нападают на людей, если их улей не потревожен. Но в случае с Луисом Антонио остается неясным, что заставило их окружить фермера.

Пчелиный яд содержит белки, ферменты и пептиды. При попадании в организм, яд поражает иммунную систему. В очень редких случаях один укус пчелы может оказаться смертельным. Хотя для большинства людей один укус, как правило, не несет опасности.

При десяти и более укусах могут возникнуть такие симптомы, как тошнота, диарея и рвота.

Напомним, что на женщину напали пчелы-убийцы и ужалили ее более 75 раз.

Также сообщалось, что исследователям стало известно, почему пчелы украшают монеты с древности до сих пор.