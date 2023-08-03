В Париже руферы подняли флаг Украины на крыше движущегося поезда (фото, видео)

Украинский фотограф и руфер Юрий Мармеладов вместе с другом проехал на вагоне поезда парижского метро мимо Эйфелевой башни.

Во Франции двое молодых людей подняли флаг Украины на крыше движущего поезда парижского метро. Соответствующими кадрами поделился один из участников перформанса Юрий Мармеладов на своей странице в Instagram.

Вместе со своим другом украинский руфер держал государственный символ в момент, когда поезд проезжал мимо Эйфелевой башни.

Некоторые люди отметили в комментариях, что жест Мармеладова был опасен для его жизни и возможно, нарушил местные законы. Однако часть комментаторов поддержали поступок парней.

Некоторые пользователи сети раскритиковали поступок руферов

Пользователь с ником dream.shifter, который запечатлел упомянутые кадры, отреагировал на критику в Instagram Stories.

"Чтение комментариев классически бесценно. Когда еще смешнее то, что люди не понимают истинного определения свободы. Даже если они живут в "свободных" странах", — написал автор фото и видео с украинским флагом.

Автор фото и видео отреагировал на комментарии

Напомним, что 1 августа в грузинском Батуми во время акции против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту задержали двух граждан Украины. Всем задержанным вменяется "мелкое хулиганство" и "неподчинение полиции".

Ранее, 22 мая, мы писали о том, что блогер из Украины Илона Чернобай устроила перформанс на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023, выйдя в платье цвета украинского флага и облив себя бутафорской кровью. Уроженка Краматорская подчеркнула, что акция была в поддержку украинцев, которые сейчас находятся в оккупации.