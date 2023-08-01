В Батуми задержали двух граждан Украины во время акции против круизного лайнера с россиянами

Всем задержанным во время митинга в грузинском городе вменяется "мелкое хулиганство" и "неподчинение полиции".

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В грузинском Батуми во время акции против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту задержали двух граждан Украины. Об этом сообщает местная служба "Радио Свободы".

По информации журналистов, среди задержанных гражданка Украины Марина Чобанян. Ее перевезли в Озургети, где она находится в изоляторе временного содержания. А также гражданин Украины Дмитрий Закревский. Его местонахождение пока неизвестно.

СМИ сообщают, что всем задержанным на акции в Батуми 31 июля вменяется "мелкое хулиганство" и "неподчинение полиции".

Что известно о протестах против Astoria Grande

31 июля в Батуми прошла очередная акция против круизного лайнера Astoria Grande, который прибыл в грузинский порт на обратном пути из Турции. На борту было около 800 человек, большинство из них граждане России. Лайнер совершал круиз по маршруту Сочи-Брабзон-Батуми-Амасра-Стамбул Сочи. Среди пассажиров были те, кто поддерживает российско-украинскую войну.

В акции принимали участия студенты, оппозиционеры и гражданские активисты. Митингующие скандировали "Абхазия — это Грузия" и требовали, чтобы круизный лайнер покинул грузинский порт. Автобус, на котором пассажиров лайнера повезли в город, окружили толпой и освистали, забросав транспорт бутылками и яйцами.

Акция сопровождалась столкновениями с полицией. По информации СМИ, задержаны 23 человека. По данным российских СМИ, после митингов Astoria Grande больше не будет заходить в грузинский порт.

Как известно, в первый раз лайнер прибыл в порт Батуми 27 июля. В тот же день протесты прошли в Батуми и Тбилиси. Митингующие были возмущены ответами некоторых российских туристов, которые заявили, что поддерживают действия РФ в войне с Грузией в 2008 году и считают, что их страна "освободила Абхазию от грузин".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала участников протеста. А вот министр экономики и устойчивого развития Грузии Гурам Гурамишвили заявил, что Astoria Grande не находится под санкциями, а потому может свободно перемещаться.