Пил после войны в Украине: в России "вагнеровца" задержали за убийство 6 человек

В российской глубинке бывший наемник и его товарищ подозреваются в массовом убийстве и попытке сжечь их дома, чтобы скрыть следы преступления.

В Карелии, Россия, был арестован бывший наемник частной военной компании "Вагнер" Игорь Софонов, после обвинений в убийстве шестерых человек. Об этом 3 августа сообщает "Крым. Реалии" ("Радио Свобода").

Инцидент произошел в августе 2023 года в селе Деревянное Прионежского района Карелии. Два частных дома, находящихся в двухстах метрах друг от друга, стали местом жестоких убийств. В первом доме были убиты отец и сын, а во втором — трое мужчин и женщина. Злоумышленники попытались сжечь дома, чтобы замести следы преступлений.

Полиция задержала 37-летнего Игоря Софонова и 38-летнего Максима Бочкарева, подозреваемых в массовом убийстве, через шесть часов после обнаружения трупов. СМИ сообщают, что оба ранее отбывали длительные сроки заключения: Софонов — за различные преступления, а Бочкарев — за насильственные преступления и разбой.

Известно, что Софонов был завербован "вагнеровцами" в колонии в 2022 году и отправлен в Украину для участия в боевых действиях. После возвращения с войны весной 2023 года, свидетели утверждают, что Софонов употреблял много алкоголя.

Как отмечают журналисты издания, в "ЧВК Вагнер" начали вербовать заключенных и отправлять их на войну после нескольких неудач российской армии на территории Украины. Участники ЧВК обязывались пробыть на передовой полгода и под угрозой расстрела не отступать и не сдаваться в плен. Тем, кто переживет полгода, обещали освобождение. Оценки числа завербованных варьируются от 50 до 70 тысяч бойцов, и часть из них уже получила помилования за свое участие в боевых действиях.

Напомним, в июне сообщалось, что в плен к украинским военным попал наемник ЧВК "Вагнер" Дмитрий Пивкин. Он рассказал, что в рядах наемников царит настоящий хаос, который периодически приводит к столкновениям и перестрелкам между ними. Пленный сообщает, что если некоторые из "вагнеровцев" первыми занимали село и дома, то по следующий группе открывали огонь.

Ранее, в мае 2023 года, пленный "вагнеровец" Денис Ватрушев из Ханты-Мансийского округа РФ рассказал украинским защитникам, которые взяли его в плен, что командиры ЧВК расстреливают своих подчиненных и не проводят эвакуацию раненых и убитых боевиков.