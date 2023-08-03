Сказал, что псих, оставил рюкзак и исчез: в РФ десантник устроил переполох в "Москва-Сити"

Российский десантник решил "по-особенному" отметить День ВДВ, оделся в "праздничное", вооружился игрушечным пистолетом и отправился в Московский международный деловой центр.

В Москве на День воздушно-десантных войск задержали десантника. 33-летний житель Красноярска Евгений "заминировал" башню "Федерация" в Москва-Сити. Об этом пишет российское издание Mash.

Отмечается, что мужчина "при параде" — в голубом берете, тельняшке и шортах десантировался в одно из кафе в башне делового центра около 12 часов дня 2 августа. Там он продемонстрировал присутствующим пистолет, заявил, что он псих и намекнул, что сейчас может быть шумно. После этого он сбежал, оставив свой рюкзак.

Очевидцы вызвали полицию. Правоохранители, прибывшие на вызов, обследовали сумку на взрывчатку, но ничего подозрительного там не обнаружили.

Десантник Евгений из РФ

Далее уже начали искать самого десантника и таки нашли. Оказалось, что "террорист" работает охранником в супермаркетах Москвы и 2 августа решил устроить себе перформанс, который запомнится на всю жизнь. К тому же он никогда не служил в воздушно-десантных войсках, а пистолет был игрушечным. Псевдодесантника задержали.

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