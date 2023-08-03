"Может возрости до 10 тысяч": Науседа назвал количество наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Президент Литвы подчеркнул, что провокации со стороны наемников будут рассматриваться как действия России.

Часть наемников так называемой ЧВК Вагнер" заняла позиции в Гродненской области в Беларуси. Их количество уже составляет 4 тысячи человек. Об этом заявил 3 августа президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

Он отметил, что наличие вооруженных подразделений повышает риск провокаций на польских или литовских границах. По его словам, количество "вагнеровцев" на территории Беларуси может возрасти до 10 тысяч.

Науседа отметил, что Литва намерена принять соответствующие меры для усиления границы. Подкрепление со стороны армии также прибыть в соответствующие локации.

"Количество боевиков "Вагнера", которые дислоцируются на территории Беларуси, уже превышает 4 тысячи", — сообщил литовский политик.

Он отметил, что любые провокации со стороны наемников будут рассматриваться как ответные действия со стороны России. По его мнению, российский диктатор способен воспользоваться присутствием боевиков в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО.

Гитанас Науседа также встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Сувалках, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на границе и ответные угрозы, которые создает в Беларуси группа "Вагнера". Обе страны будут совместно реагировать на возможные провокации и демонстрируют готовность им противодействовать.

Напомним, 3 августа польский генерал объяснил присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси. "Вагнеровцы" способны проникать на территорию Польши, но это не та агрессия, которой стоит опасаться официальной Варшаве. По его мнению, "в руках россиян они являются прекрасным инструментом информационного давления, шантажа и запугивания".