Без виз: 10 000 украинских беженцев могут выдворить из Великобритании, — СМИ

По словам бывшего министра юстиции Роберта Бакленда, нужно разработать законодательное решение, при котором у украинцев в Великобритании будет "более постоянный статус". Но без предоставления полноценного гражданства Великобритании.

Более 10 000 украинских беженцев, которые переехали на британские острова с началом полномасштабной войны, возможно, придется вернуться домой по истечении срока действия виз. Об этом сообщает The Daily Mail.

Британские консерваторы заявили, что беженцев из Украины необходимо срочно уведомить относительно того, что произойдет, когда их визы закончатся.

У парламентариев вызывает обеспокоенность недостаток информирования относительно того, что произойдет с приехавшими в Великобританию людьми по истечении трех лет, в течение которых действуют визы для беженцев из Украины.

Роберт Бакленд, бывший министр юстиции при премьере Борисе Джонсоне, сказал, что министрам следует рассмотреть вопрос о предоставлении украинцам более постоянного статуса.

Украинские беженцы в Великобритании

По его словам, это может быть решение, при котором иммигранты будут чувствовать себя "увереннее", но без предоставления полноценного гражданства Великобритании.

Он добавил, что хотел бы, чтобы подготовку такого решения провели в 2023 году и обеспечили как можно большую "стабильность и уверенность" для беженцев, их работодателей и общин, в которых они живут.

Представитель консерваторов Боб Сили, сопредседатель всепартийной парламентской группы по Украине, отметил работу правительства в плане поддержки украинских семей. Но он также подчеркнул, что относительно дальнейшей помощи украинцам в Великобритании нужно внести ясность.

"У некоторых из них дети в школе, и мы должны позволить им составлять планы на будущее", — пояснил он.

Программы помощи украинцам в Великобритании

Появились такие программы, как Homes for Ukraine и Ukraine Family Scheme, каждая из которых позволяет находиться в Великобритании до трех лет.

Программа Ukraine Family Scheme дает возможность гражданам Украины воссоединиться с другими родственниками, которые уже живут в Великобритании.

Homes for Ukraine позволяет гражданам Украины и их родственникам приехать в Великобританию, если есть спонсор, который предоставляет жилье.

По этим программам в страну въехало более 182 100 украинцев. Homes for Ukraine позволила 124 000 украинцев переехать в Великобританию, и почти половина трудоспособных переселенцев уже нашли работу и жилье.

Напомним, что Амстердам и Утрехт стали главными "украинскими" городами в Нидерландах, но 98% мест для беженцев здесь уже заняты. Поэтому к январю 2024 власти планируют выделить украинцам еще 90 000 новых мест проживания.

Также сообщалось, что из-за ошибки в Канадской визе украинка застряла в Польше и не может вернуться ни в Канаду, ни в Украину.