Передавали военные секреты Китаю: в США арестовали двух моряков ВМС

Американских военнослужащих обвиняют в получении нескольких тысяч долларов за фотографии и видео, содержащие секретную информацию, связную с национальной безопасностью США.

В Соединенных Штатах Америки задержаны двое военнослужащих Военно-морских сил США, которых обвиняют в передаче секретных данных национальной безопасности Китаю. Об этом пишет Reuters 3 августа, ссылаясь на официальных лиц США.

Сообщается, что старшина Вэньхэн Чжао получил почти 15 000 долларов в обмен на фото и видео, содержащие секретную военную информацию. Он оправлял своему китайскому куратору планы военных учений США, чертежи радиолокационной системы на военной базе США в Японии и прочие сведения о ВМС США.

Моряка Цзиньчао Вэй обвиняют в передаче данных о национальной обороне США Пекину в обмен на тысячи долларов. Речь идет об информации об американских военных кораблях, в частности о десантном корабле USS Essex, на котором он проходил службу.

Обеим военнослужащим вменяют заговор и получение взяток. По словам генпрокурора Мэтта Олсена, из-за их действий Китай получил конфиденциальную военную информацию.

"Нет более серьезной угрозы для Соединенных Штатов, чем Китай", — отметила специальный агент ФБР Стейси Мой.

Напомним, что по данным СМИ от 27 июля, без китайского галлия военпром США не может производить военную технику и радары. В связи с этим Пентагон планирует к концу года заключить с американскими или канадскими компаниями первый контракт на поставки галлия.

Мы также писали о том, что 20 июля глава Китая Си Цзиньпин провел встречу с бывшим государственным секретарем США Генри Киссинджером. Как отмечают журналисты, Киссинджер прибыл в Китай с частным визитом, однако он может действовать как обходной канал для американо-китайских переговоров.