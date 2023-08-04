В РФ нашли мертвым пенсионера, который пытался поджечь военкомат, — СМИ

Против 76-летнего мужчины накануне возбудили уголовное дело. По предварительным данным, пенсионер совершил самоубийство.

Во Всеволжском районе Ленинградской области нашли мертвым в собственной квартире 76-летнего пенсионера, который 2 августа пытался поджечь военкомат. Об этом сообщили в "Фонтанке".

"По предварительным данным, он (пенсионер, — ред.) покончил с собой", — говорилось в сообщении.

Отметили, что 2 августа пенсионер хотел поджечь местный военный комиссариат во Всеволжском районе. Он подошел к зданию и пытался выжечь искру для коктейля Молотова. Однако у него только вспыхнула земля под ногами. Сотрудники Росгвардии задержали пенсионера. Против него возбудили уголовное дело. В частности, следствие квалифицировало поход мужчины в военкомат как покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Пенсионера отпустили с обязательством о явке.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 31 июля говорилось о "флешмобе" с применением коктейлей Молотова, который прокатился по России и на оккупированной территории Украины. В частности, горели военкоматы в Петербурге и Можайске, а в Подмосковье в здание бросили взрывчатку. Тогда сообщили о попытках поджога в Архангельской области, Казани, а также оккупированной Феодосии.

2 августа Фокус писал, что в России начали массово поджигать военкоматы. Известно о как минимум 20 случаях за два дня. В частности, коктейлями Молотова в военкоматы в основном бросали пенсионеры и женщины, которые стали жертвами телефонных мошенников.