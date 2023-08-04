На курорте в Грузии произошел оползень: есть погибшие, а более трех десятков человек пропали без вести (фото)

Оползень уничтожил все туристические объекты на курорте и повредил инфраструктуру. В регионе также разрушены линии электропередачи, дороги и мосты.

На горном курорте Шови в Грузии 3 августа произошел оползень. На данный момент известно об 11 людях и 31 пропавшем без вести. Об этом пишет грузинское издание civil.ge.

На месте происшествия уже вторые сутки непрерывно продолжается поисково-спасательная операция. К ней привлекли около 400 пожарных-спасателей, сотрудников различных подразделений МВД, Сил обороны, а также вертолеты пограничной службы. К спасательной операции привлечено около 400 человек и два вертолета пограничной полиции.

Спасатели работают на месте происшествия Фото: МВД Грузии

В селе Глола муниципалитета Они организован мобильный штаб грузинской Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Спасатели эвакуировали из зоны оползня 210 человек.

По информации МВД Грузии днем, 4 августа, обнаружили тела еще четырех погибших, поэтому количество жертв возросло до 11 человек.

В регионе повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями. Оползень уничтожил все туристические объекты на курорте и изуродовал инфраструктуру. По словам местных жителей, часть горы просто откололась и засыпала несколько туристических коттеджей — все произошло настолько быстро, что люди не успели убежать.

Спасатели работают на месте происшествия Фото: NGnewsgeorgia

По словам департамента экологии, катастрофа на курорте Шове произошла из-за совпадения геологических и гидрометеорологических событий в одно и то же время, в одном месте. Однако на данный момент угрозы повторного оползня нет.

Собака спасателей Фото: NGnewsgeorgia

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила глубокую печаль в связи с трагедией, произошедшей в Шове. 7 августа в стране объявили днем траура.

Шови — курортный поселок в высокогорном регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, в Онском муниципалитете на западе Грузии. Курорт расположен на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

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