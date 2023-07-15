Погибшие, пропавшие без вести и серьезные разрушения: последствия ливней в Южной Корее

Непрекращающиеся ливневые дожди привели к оползням со смертельным исходом и массовому бегству жителей со своих домов.

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В течение последних нескольких дней на Южную Корею обрушились проливные дожди, в результате которых, по данным правительства, погибли по меньшей мере 22 человека и еще 14 пропали без вести. Факты гибели людей, произошедшие преимущественно в центральных и юго-восточных районах страны, были подтверждены в пятницу и субботу Министерством внутренних дел и безопасности, пишет Irish News.

Согласно первоначальному отчету министерства, пять человек погибли в результате схода оползней, вызванных непрекращающимися дождями. Еще два человека погибли при аналогичных обстоятельствах. Однако причины гибели остальных людей в последнем отчете не раскрываются.

Далее в отчете сообщается, что со вторника из-за ливней пропали без вести 14 человек. Начиная с четверга, 13 человек получили травмы. Ливень, начавшийся 9 июля, привел к массовым разрушениям и перемещениям населения: за последнюю неделю около 4760 человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов.

По данным на вторую половину дня субботы, более 2 тыс. эвакуированных находились во временных убежищах. Кроме того, бесчисленное множество домохозяйств за это время столкнулось с перебоями в подаче электроэнергии. Непогода также нарушила работу транспорта: было приостановлено 20 авиарейсов и прекращено движение нескольких регулярных поездов, включая скоростные поезда-пули.

В субботнем отчете также указывалось, что около 140 дорог остаются непроезжими. Национальное метеорологическое агентство предупредило, что проливные дожди, как ожидается, сохранятся в некоторых районах страны до воскресенья.

В связи с обострением кризиса президент страны Юн Сук Ель поручил премьер-министру Хан Дак Су мобилизовать все возможные ресурсы. Самые сильные осадки выпали в центральных районах страны: в городе Гонджу и уезде Чхонъян с 9 июля выпало более 60 сантиметров осадков.

Ранее Фокус писал о том, что Киев накрыл новый, сильный ливень. 7 июля из-за непогоды в столице Украины размыло дороги и затопило подземные переходы.

Также Фокус писал о Всемирном потопе – первом ИПСО в истории человечества. Ученые подробнее изучили древние мифы о потопе в Вавилоне и библейскую историю о Ноевом ковчеге.