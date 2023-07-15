Загиблі, зниклі безвісти та серйозні руйнування: наслідки злив у Південній Кореї

Безперервні зливові дощі призвели до зсувів зі смертельними наслідками і масової втечі жителів зі своїх будинків.

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Протягом останніх кількох днів на Південну Корею обрушилися зливи, внаслідок яких, за даними уряду, загинули щонайменше 22 людини і ще 14 зникли безвісти. Факти загибелі людей, що сталися переважно в центральних і південно-східних районах країни, були підтверджені в п'ятницю та суботу Міністерством внутрішніх справ і безпеки, пише Irish News.

Згідно з початковим звітом міністерства, п'ятеро людей загинули внаслідок сходження зсувів ґрунту, спричинених безперервними дощами. Ще двоє людей загинули за аналогічних обставин. Однак причини загибелі інших людей в останньому звіті не розкриваються.

Далі у звіті повідомляється, що з вівторка через зливи зникли безвісти 14 осіб. Починаючи з четверга, 13 осіб отримали травми. Злива, що почалася 9 липня, призвела до масових руйнувань і переміщень населення: за останній тиждень близько 4760 осіб були змушені евакуюватися зі своїх будинків.

За даними на другу половину дня суботи, понад 2 тис. евакуйованих перебували в тимчасових притулках. Крім того, незліченна кількість домогосподарств за цей час зіткнулася з перебоями в подачі електроенергії. Негода також порушила роботу транспорту: було припинено 20 авіарейсів і припинено рух кількох регулярних поїздів, включно зі швидкісними поїздами-кулями.

У суботньому звіті також зазначалося, що близько 140 доріг залишаються непроїзними. Національне метеорологічне агентство попередило, що проливні дощі, як очікується, збережуться в деяких районах країни до неділі.

У зв'язку із загостренням кризи президент країни Юн Сук Ель доручив прем'єр-міністру Хан Дак Су мобілізувати всі можливі ресурси. Найсильніші опади випали в центральних районах країни: у місті Гонджу і повіті Чхон'ян з 9 липня випало понад 60 сантиметрів опадів.

Раніше Фокус писав про те, що Київ накрила нова, сильна злива. 7 липня через негоду в столиці України розмило дороги і затопило підземні переходи.

Також Фокус писав про Всесвітній потоп — перший ІПСО в історії людства. Вчені докладніше вивчили стародавні міфи про потоп у Вавилоні та біблійну історію про Ноїв ковчег.