Киев "поплыл": столицу накрыл новый сильный ливень (фото, видео)

Из-за непогоды в столице Украины размыло дороги и затопило подземные переходы. Также пострадал ТЦ Ocean Plaza, где прямо с потолка льется вода.

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Киев в пятницу, 7 июля, снова накрыл ливень, из-за чего часть улиц и подземных переходов сильно подтопило. Об этом свидетельствуют видео и фото последствий непогоды, которые публикую местные Telegram-каналы.

На снимках видно, как из-за ливня в некоторых районах города буквально размыло дороги, а машины наполовину погрузились под стекающие дождевые потоки воды.

Местами уровень воды доходит до 30-40 сантиметров, а на некоторых участках улиц движение автомобилей полностью заблокировано.

Также сильно досталось подземным переходам, куда водопадом заливается вода.

Кроме того, киевляне сообщают, что дождь заливает ТЦ Ocean Plaza — посреди торгового центра вода стекает с потолка.

В КГГА заявляют о локальных подтоплениях в Голосеевском и Печерском районах и добавляют, что система дождевой канализации в столице не рассчитана на такое количество осадков.

"Основная часть подтоплений – не на балансовых улицах дорожной службы. Важно, что накануне в этих и других районах сливы расчищали. И к началу дождя они были чистыми. Однако залповые ливни и система дождевой канализации не рассчитана на такое количество осадков", — сообщают столичные власти.

В КГГА также добавляют, что грозы с ливнями по прогнозам синоптиков будут продолжаться до конца суток, поэтому гидрослужбы продолжают работу в усиленном режиме.

Напомним, что 6 июля столицу Украины также накрыла непогода. В городе были сильные ливни, гремел гром, а вспышки молнии "разделяли" небо пополам.

Фокус писал также о том, что в четверг, 6 июля сильная гроза была зафиксирована и в других регионах Украины. На горе Говерла в Ивано-Франковской области из-за попадания молнии пострадало трое людей, двое из которых — мужчина и 11-летняя девочка погибли на месте. Прибывшие на место спасатели смогли помочь третьей пострадавшей женщине, находившейся в шоковом состоянии. Ее вместе с другими туристами сопроводили до поста Заросляк и передали медикам.

Фокус также писал, что 7 июля из-за неблагоприятных погодных условий под водой оказались несколько районов Ивано-Франковской области. Спасатели провели эвакуацию более 30 человек из затопленных домов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, первые дни июля должны быть жаркими. Ртутные столбики подпрыгнут до +30 градусов и выше. Однако в большинстве регионов вместе с высокой температурой воздуха синоптики прогнозируют ливни с грозами, которые, впрочем, не спасут от жары.