Небо "разрезали" молнии: в Киев пришли сильный дождь и гроза (фото, видео)

Местные жители сообщают, что во многих районах Киева зафиксирован сильный ливень, а небе мелькают молнии.

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В четверг, 6 июля, синоптики прогнозировали дожди с грозами на подавляющей части территории Украины, включая Киев. В столицу пришла непогода — ливни и гром. Яркие кадры вспышек грома в небе над Киевом публикуют местные каналы.

Некоторые районы столицы накрыл дождь, небо заполнили молнии, началась гроза и гром.

На некоторых кадрах видно, как молния "разделяет" небо напополам.

Напомним, что 6 июля молния была зафиксирована и в других регионах Украины. Так, на горе Говерла в Ивано-Франковской области из-за попадания молнии пострадало трое людей. Мужчина с 11-летней девочкой погибли на месте. Третью пострадавшую женщину госпитализировали в шоковом состоянии.

"6 июля в 14:53 в Службу спасения поступило сообщение от медицинских работников о том, что на горе Говерла, а именно на синем маршруте, в результате попадания молнии пострадали три человека, из них девочка ориентировочно 11 лет" — сообщили спасатели.

Прогноз Укргидрометцентра подтверждает, что первые дни июля должны быть жаркими. Однако в большинстве регионов ожидаются дожди с грозами, которые, впрочем, не спасут от повышения температуры воздуха.