В сети показали, как выглядит лаборатория Оппенгеймера, где создали первую атомную бомбу (фото)

Уединенный городок Лос-Альмос стал не просто площадкой для научных исследований, но и уютным убежищем для множества ученых и их семей. Здесь даже имелась своя церковь.

После выхода киноленты Кристофера Нолана "Оппенгеймер", СМИ обратили внимание на заброшенную лабораторию Оппенгеймера в Лос-Альмосе, как в ужасающий артефакт прошлого, где зародилась первая атомная бомба, и ученые дрожали от мысли о разрушительной силе, которую она могла принести миру. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

В тайной локации в пустыне Нью-Мексико, скрытой от любопытных глаз, группа ученых совершала революционные эксперименты, лежащие в основе самого разрушительного оружия, которое когда-либо сотворило человечество.

Под руководством талантливого Дж. Роберта Оппенгеймера в Лос-Аламосе зарождался проект "Y", который стал частью знаменитого Манхэттенского проекта — засекреченной и невероятно масштабной инициативы.

Этот городок, скрытый от мира, стал не только местом научных изысканий, но и уютным домом для множества ученых и их семей, и даже имел свою церковь.

Сотрудники лаборатории в том числе и ученые, которые создали атомную бомбу, жили здесь среди своих близких, внутри стен, которые скрывали их тайные усилия.

Мир был во власти страха в то время, когда Германия казалась на пути к созданию собственной ядерной силы. Американские ученые работали на износ, чтобы опередить соперника и создать атомную бомбу на основе плутония.

Меньше чем за два с половиной года Соединенные Штаты совершили невероятное — первый в истории взрыв атомной бомбы, омраченный звучным кодовым названием "Тринити".

С тех пор прошло почти шестьдесят лет, но темная история о рождении атомной бомбы продолжает мучить наши умы.

Лос-Аламос все еще функционирует как научная база, однако определенные уголки, связанные с темным наследием Манхэттенского проекта, остаются плотно запертыми от внешнего мира.

Многие сооружения были разрушены после войны. Однако одно из важнейших зданий — V-Site, место, где собирали первое ядерное устройство перед испытаниями "Тринити", все еще стоит.

В тот день, 16 июля 1945 года, Оппенгеймер с ужасом следил за обратным отсчетом времени в бункере, расположенном в 20 милях от испытательного полигона в пустыне Нью-Мексико.

Этот эксперимент был полон рисков и страхов, и команда ученых под руководством Оппенгеймера знала, что результаты могут быть катастрофическими. В худшем случае цепная реакция могла уничтожить всю планету.

Тем не менее, взрыв прошел успешно, и всего через несколько недель после этого события, бомба "Малыш" была сброшена на Хиросиму, ставшую свидетельницей ужасных разрушений и гибели сотен тысяч людей.

Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun

Скромные деревянные и обшитые асбестом здания V-Site были свидетелями сборки оружия с ужасающим потенциалом. Ученые трудились круглосуточно, окруженные высокими соснами, доступ к которым был ограничен до момента отправки бомбы на испытательный полигон.

Одна из немногих сохранившихся частей этой истории — "Оружейная площадка", где наблюдатели в безопасности следили за испытаниями через перископ.

Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun

Эта эпохальная работа привела к созданию двух типов атомных бомб. Одна из них — бомба "Малыш" — представляла собой пистолетный механизм, в котором урановая масса выстреливала в другую, вызывая цепную реакцию.

Другой тип — бомба "Толстяк" — был более сложной конструкцией имплозионного типа, с плутонием в центре. Ее сборка началась на V-Site в 1944 году, а через год она была сброшена на Нагасаки.

Американские власти утверждали, что эти действия были необходимы, чтобы спасти множество жизней и сократить продолжительность войны.

Тем временем, вдали от основных научных объектов, находится "Хижина Понда". Это скромное строение, которое когда-то было местом грозных исследований.

Здесь работал физик Эмилио Сегре, который исследовал плутоний и радиацию. Это было место новаторских исследований и экспериментов.

Хижина Эмилио Сегре Фото: The Sun Здесь проводились исследования плутония Фото: The Sun

"Хижина Понда" стала свидетельницей моментов, которые перевернули наш мир. Это место, где Луи Слотин провел опасные опыты, которые сыграли свою роль в создании атомной бомбы.

Название "Главный оружейник США" Луи Слотин получил за свои смелые исследования. Его отвага позволила идти на грани возможной катастрофы, но благодаря его усилиям, мир узнал о потенциале ядерной силы.

Сегре использовал эту хижину, чтобы вести свои исследования вдали от глаз посторонних. Его работа вместе с работой многих других ученых стала ключевым звеном в создании ядерного оружия.

В центре внимания стоит также здание Слотина — простое белое строение с голубыми дверями, названное в честь Луи Слотина.

Дом Слотина Фото: The Sun

Этот физик проводил опасные испытания, и это здание стало свидетельством его отваги и самоотверженности. Слотин стал мучеником своего дела, отдав свою жизнь в борьбе с радиацией.

Лос-Аламос стал символом секретности, науки и страха. Его история наполнена смелыми экспериментами, пугающими рисками и невероятными открытиями.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что внук выдающегося ученого Роберта Оппенгеймера, Чарльз заявил, что фильм Кристофера Нолана содержал сцены, которые на самом деле не имели место в биографии физика.