Внук Роберта Оппенгеймера заявил об искажении истории в фильме Кристофера Нолана

В фильме "Оппенгеймер" физик пытается отравить своего учителя отравленным яблоком. Но внук "отца атомной бомбы" говорит, что это выдуманный инцидент.

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Сейчас, когда в кинотеатрах идет последний хит Кристофера Нолана, многие отмечают точность фактов и, конечно, потрясающую игру Киллиана Мерфи. Но внук Роберта Оппенгеймера, Чарльз, говорит об искажении истории. Об этом пишет TIME.

Внук физика-теоретика Дж. Роберта Оппенгеймера рассказал, что у него были проблемы с изображением его дедушки в фильме Кристофера Нолана как человека, который пытался убить своего учителя отравленным яблоком.

В кассовом хите Нолана Оппенгеймер, которого играет Киллиан Мерфи, вводит цианистый калий в зеленое яблоко и оставляет его на столе своего университетского наставника Патрика Блэкетта (Джеймс Д'Арси).

После он пришел в себя, передумал и выбросил отравленное яблоко в мусорное ведро.

Эпизод с яблоком Фото: Universal Pictures

Его внук Чарльз Оппенгеймер, 48 лет, признался, что ему не понравился этот эпизод.

"Нет никаких записей о том, что он пытался кого-то убить. Это действительно серьезное обвинение. Нет ни одного врага или друга Роберта Оппенгеймера, который слышал бы про это при его жизни и считал это правдой", — сказал Оппенгеймер в интервью журналу TIME :

Чарльз сказал, что сцена с ядовитым яблоком в фильме не была выдумана Ноланом, поскольку это уже было "проблемой" в биографии авторства Кая Берда и Мартина Дж. Шервина, получившей Пулитцеровскую премию 2006 года, "Американский Прометей", на которой основан хит "Оппенгеймер".

"Если вы достаточно внимательно прочитаете "Американского Прометея", вы поймете, что авторы говорят: "Мы на самом деле не знаем, произошло ли это на самом деле", — сказал Чарльз.

Он добавил, что авторы получили информацию об этом инциденте с яблоком из некоторых источников, но ни один из них не утверждает, что это правда произошло.

"К сожалению, "Американский Прометей" резюмирует, что Роберт Оппенгеймер пытался убить своего учителя, а затем они признают, что сомневаются, происходило ли это", — говорит Чарльз.

Но внук Оппенгеймера отмечает, что эпизод в фильме трактуется "расплывчато", поэтому он беспокоит его не так сильно, как упоминание в книге.

Также он упомянул, что посещал съемочную площадку "Оппенгеймера" в Нью-Мексико. И видел, как в одной из сцен Киллиан Мерфи входит в комнату и называет кого-то засранцем. Это тоже оказалось неправдой. Гениальный физик не ругался.

Трейлер фильма "Оппенгеймер"

"Когда я вернулся в Санта-Фе и рассказал об этом отцу, он пришел в ужас. Он сказал: "Роберт Оппенгеймер никогда не ругался. Он был таким формальным человеком. Он бы никогда, никогда не сделал бы этого. И я подумал: "Ну, это инсценировка. Но я волновался, что в фильме он будет таким ругающимся, оскорбляющим всех парнем", — признался Чарльз, отметив, что если бы его семью пригласили в качестве консультантов, они могли бы добавить в образ Роберта "глубины".

Дети Оппенгеймера

Напомним, от брака с Кэтрин, у Дж. Роберта Оппенгеймера родились двое детей: дочь Кэтрин "Тони", и сын Питер.

Роберт Оппенгеймер Фото: Скриншот

Первый ребенок Оппенгеймера, Питер Оппенгеймер, родился в 1941 году, когда он преподавал в Калифорнийском технологическом институте и Калифорнийском университете в Беркли.

Питер переехал со своими родителями в Лос-Аламос, штат Нью-Мексико, в 1942 году, когда его отец был назначен директором Манхэттенского проекта.

После войны Оппенгеймер и его семья переехали в Принстон, штат Нью-Джерси, где он работал директором Института перспективных исследований.

Питера отправили в элитную квакерскую школу-интернат в Ньютауне, штат Пенсильвания, но, по данным Фонда атомного наследия, в конце концов он окончил Принстонскую среднюю школу .

После он жил с братом Оппенгеймера, Фрэнком Оппенгеймером, на его ранчо в Колорадо. А после смерти отца он навсегда переехал в северную часть Нью-Мексико, чтобы жить в семейной резиденции.

Питер до сих пор живет в Нью-Мексико, работает плотником и имеет троих детей: Дороти, Чарльза и Эллу.

Кэтрин "Тони" Оппенгеймер, второй ребенок физика, родилась в 1944 году в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, когда ее отец и другие ученые работали над созданием атомной бомбы. Она училась в школе в Принстоне, штат Нью-Джерси, когда ее отец был директором Института перспективных исследований.

У Тони в детстве диагностировали полиомиелит, и семья переехала на Виргинские острова США, где физик купил дом. Тони покончила с собой в январе 1977 года, через месяц после своего 32-летия.

Где сейчас внуки Оппенгеймера?

Из троих детей Питера Оппенгеймера двое стали публичными личностями и комментируют наследие своего деда.

Доктор Дороти Оппенгеймер-Вандерфорд живет в южной части Невады, где она работает в Зоне национальной безопасности Невады, еще одном ядерном испытательном центре.

В интервью News 3LV Вандерфорд сказала, что ее семья не участвовала в создании фильма Нолана и назвала своего дедушку, с которым никогда не встречалась, "настоящим патриотом".

Чарльз Оппенгеймер занимается программным обеспечением и пишет статьи о ядерной энергетике. В его биографии на Твиттере говорится, что он представляет "семью Дж. Роберта Оппенгеймера". Согласно его веб-сайту, у него двое детей.

Чарльз Оппенгеймер - внук того самого Оппенгеймера Фото: Twitter Charles Oppenheimer

Напомним, ранее Киллиан Мерфи рассказал, как получил звездную роль в фильме Кристофера Нолана.