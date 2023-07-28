Онук Роберта Оппенгеймера заявив про спотворення історії у фільмі Крістофера Нолана

У фільмі "Оппенгеймер" фізик намагається отруїти свого вчителя отруєним яблуком. Але онук "батька атомної бомби" каже, що це вигаданий інцидент.

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Зараз, коли в кінотеатрах триває останній хіт Крістофера Нолана, багато хто відзначає точність фактів і, звісно, приголомшливу гру Кілліана Мерфі. Але онук Роберта Оппенгеймера, Чарльз, говорить про спотворення історії. Про це пише TIME.

Онук фізика-теоретика Дж. Роберта Оппенгеймера розповів, що в нього були проблеми із зображенням його дідуся у фільмі Крістофера Нолана як людини, яка намагалася вбити свого вчителя отруєним яблуком.

У касовому хіті Нолана Оппенгеймер, якого грає Кілліан Мерфі, вводить ціанистий калій у зелене яблуко і залишає його на столі свого університетського наставника Патріка Блекетта (Джеймс Д'Арсі).

Потім він отямився, передумав і викинув отруєне яблуко у відро для сміття.

Епізод із яблуком Фото: Universal Pictures

Його онук Чарльз Оппенгеймер, 48 років, зізнався, що йому не сподобався цей епізод.

"Немає жодних записів про те, що він намагався когось убити. Це дійсно серйозне звинувачення. Немає жодного ворога або друга Роберта Оппенгеймера, який чув би про це за його життя і вважав це правдою", — сказав Оппенгеймер в інтерв'ю журналу TIME:

Чарльз сказав, що сцену з отруйним яблуком у фільмі не вигадав Нолан, оскільки це вже було "проблемою" в біографії авторства Кая Берда і Мартіна Дж. Шервіна, що отримала Пулітцерівську премію 2006 року, "Американський Прометей", на якій заснований хіт "Оппенгеймер".

"Якщо ви досить уважно прочитаєте "Американського Прометея", ви зрозумієте, що автори кажуть: "Ми насправді не знаємо, чи сталося це насправді", — сказав Чарльз.

Він додав, що автори отримали інформацію про цей інцидент із яблуком із деяких джерел, але жоден із них не стверджує, що це справді сталося.

"На жаль, "Американський Прометей" резюмує, що Роберт Оппенгеймер намагався вбити свого вчителя, а потім вони визнають, що мають сумніви, чи відбувалося це", — каже Чарльз.

Але онук Оппенгеймера зазначає, що епізод у фільмі трактується "розпливчасто", тож він турбує його не так сильно, як згадка в книзі.

Також він згадав, що відвідував знімальний майданчик "Оппенгеймера" в Нью-Мексико. І бачив, як в одній зі сцен Кілліан Мерфі входить у кімнату і називає когось засранцем. Це теж виявилося неправдою. Геніальний фізик не лаявся.

Трейлер фільму "Оппенгеймер"

"Коли я повернувся в Санта-Фе і розповів про це батькові, він жахнувся. Він сказав: "Роберт Оппенгеймер ніколи не лаявся. Він був такою формальною людиною. Він би ніколи, ніколи не зробив би цього. І я подумав: "Ну, це інсценування. Але я хвилювався, що у фільмі він буде таким хлопцем, який лається і ображає всіх", — зізнався Чарльз, зазначивши, що якби його сім'ю запросили як консультантів, вони могли б додати в образ Роберта "глибини".

Діти Оппенгеймера

Нагадаємо, від шлюбу з Кетрін, у Дж. Роберта Оппенгеймера народилися двоє дітей: дочка Кетрін "Тоні", і син Пітер.

Роберт Оппенгеймер Фото: Скриншот

Перша дитина Оппенгеймера, Пітер Оппенгеймер, народилася 1941 року, коли він викладав у Каліфорнійському технологічному інституті та Каліфорнійському університеті в Берклі.

Пітер переїхав зі своїми батьками до Лос-Аламоса, штат Нью-Мексико, 1942 року, коли його батька призначили директором Мангеттенського проекту.

Після війни Оппенгеймер і його сім'я переїхали в Прінстон, штат Нью-Джерсі, де він працював директором Інституту перспективних досліджень.

Пітера відправили до елітної квакерської школи-інтернату в Ньютауні, штат Пенсільванія, але, за даними Фонду атомної спадщини, врешті-решт він закінчив Принстонську середню школу.

Потім він жив із братом Оппенгеймера, Френком Оппенгеймером, на його ранчо в Колорадо. А після смерті батька він назавжди переїхав у північну частину Нью-Мексико, щоб жити в сімейній резиденції.

Пітер досі живе в Нью-Мексико, працює теслею і має трьох дітей: Дороті, Чарльза та Еллу.

Кетрін "Тоні" Оппенгеймер, друга дитина фізика, народилася 1944 року в Лос-Аламосі, штат Нью-Мексико, коли її батько та інші вчені працювали над створенням атомної бомби. Вона навчалася в школі в Прінстоні, штат Нью-Джерсі, коли її батько був директором Інституту перспективних досліджень.

У Тоні в дитинстві діагностували поліомієліт, і сім'я переїхала на Віргінські острови США, де фізик купив будинок. Тоні наклала на себе руки в січні 1977 року, через місяць після свого 32-річчя.

Де зараз онуки Оппенгеймера?

Із трьох дітей Пітера Оппенгеймера двоє стали публічними особистостями і коментують спадщину свого діда.

Доктор Дороті Оппенгеймер-Вандерфорд живе в південній частині Невади, де вона працює в Зоні національної безпеки Невади, ще одному ядерному випробувальному центрі.

В інтерв'ю News 3LV Вандерфорд сказала, що її сім'я не брала участі у створенні фільму Нолана і назвала свого дідуся, з яким ніколи не зустрічалася, "справжнім патріотом".

Чарльз Оппенгеймер займається програмним забезпеченням і пише статті про ядерну енергетику. У його біографії на Твіттері йдеться, що він представляє "сім'ю Дж. Роберта Оппенгеймера". Згідно з його веб-сайтом, у нього двоє дітей.

Чарльз Оппенгеймер — онук того самого Оппенгеймера Фото: Twitter Charles Oppenheimer

Нагадаємо, раніше Кілліан Мерфі розповів, як отримав зіркову роль у фільмі Крістофера Нолана.