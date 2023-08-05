Армия спасает людей: в Словении наводнения и оползни отрезают от мира поселки (фото, видео)

Вода разрушила жилые дома, дороги и объекты энергоинфраструктуры, власти оценили ущерб от наводнений минимум в 500 млн евро. Солдаты доставляют пострадавшим еду и топливо.

В Словении рекордные дожди привели к масштабным наводнениям и оползням, часть населенных пунктов отрезало от внешнего мира. Об этом сообщило в Twitter министерство обороны страны.

Стихия идет уже не один день, 4 августа было известно о трех погибших. Сегодня в районе Камник нашли тело еще одного мужчины, отмечает местный вещатель RTV SLO.

Метеорологи прогнозируют улучшения погодных условий, однако ночные ливни повысили уровень воды в реках Сава и Крка.

Спасатели и армия пытаются добраться до поселков в долине реки Межица и части Верхнесавинской долины. Люди остались там без мобильной связи.

По данным словенского телеканала N1, около 30 солдат прибыли в поселение Чрна-на-Корошкем на вертолете. Военные доставляют продовольствие, топливо и другие ресурсы, а также помогают эвакуировать людей.

Ущерб на полмиллиарда евро: наводнение в Словении разрушает жилые дома

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что страна переживает самое страшное стихийное бедствие в новейшей истории. По его оценкам, ущерб от наводнения составит минимум 500 млн евро, вода разрушила жилые дома, учреждения, дороги и объекты энергоинфраструктуры.

Мэр муниципалитета Веленье Питер Дермол отметил, что только в его районе наводнения спровоцировали более сотни оползней, которые сметают с пути дороги и дома.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила в мобилизации помощи для поддержки пострадавших от стихии.

Напомним, что в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС произошли наводнения. Дома разваливались и ходили под воду.

Фокус ранее писал о сильном наводнении в итальянском регионе Эмилия-Романья. Стихия унесли жизни 13 человек.