В Италии растет число погибших в результате сильнейшего за 100 лет наводнения (фото, видео)

По оценкам, 13 человек погибли и 20 тыс. жителей провинции Эмилия-Романья остались без крова из-за стихийного бедствия, во время которого 23 реки вышли из берегов и произошло 280 оползней в 41 городе.

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Пожилые люди и инвалиды оказались запертыми в домах, пока спасатели пытались бороться с последствиями стихии в регионе Эмилия-Романья. Об этом сообщает The Guardian.

На севере провинции наводнение унесло жизни 13 человек, по состоянию на вечер четверга, 18 мая.

Последствия наводнения

По оценкам, 20 тыс. жителей остались без крова из-за стихийного бедствия, во время которого 23 реки вышли из берегов, также произошло 280 оползней в 41 городе. Дороги были заблокированы, движение поездов пришлось отменять.

Кадры последствий наводнения, снятые дроном

Среди погибших была пожилая пара, которая не смогла выбраться из своего дома в деревне Каве, провинция Форли-Чезена.

Наводнение в Италии

"Мы слышали их крики о помощи", — рассказал сосед в интервью журналистам.

80-летний мужчина утонул в своем подвале после того, супружеская пара, владевшая компанией по производству трав, погибла от наводнения в поле напротив их дома. Тело 70-летнего мужчины унесло течением на 20 км вниз по реке. 76-летний гражданин погиб после схода оползня, он находился в саду своего дома, 43-летний мужчина умер после того, как упал в колодец. Он пытался откачать воду со своего участка.

Наводнение в Италии

Пожарные команды провели 2000 спасательных операций по всему региону, который пострадал от наводнения.

Проводились эвакуации пожилых людей из дома престарелых. Некоторые поднимались на крыши, откуда их спасали на вертолетах.

Напомним, что во время наводнения в Киеве владелец кабриолета Volkswagen ловил рыбу прямо из автомобиля.

В КГГА сообщали, что в Киеве и области сохранялся "оранжевый" уровень опасности.