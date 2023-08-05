Снежные сугробы летом: на юге Германии выпал сильный град — в ход пошла снегоуборочная техника

По данным местного издания, некоторые места города покрыты до 30-сантиметровым слоем града.

Снегоуборочные машины были задействованы в немецком городе Ройтлингене на юго-западе Германии, чтобы справиться с последствиями локального шторма с градом. Об этом 4 августа сообщало немецкое издание Zeit.

По информации городских властей, в пятницу днем над центром города прошел стихийный шторм с градом и проливным дождем.

Фотографии и видео демонстрируют улицы, покрытые слоем снега, и по словам властей, некоторые участки имеют до 30 сантиметров града. Для освобождения дорог от снега были привлечены специальные машины.

Непогода также привела к перекрытию системы канализации, затоплению подземных гаражей и подвалов.

Уровень реки Эхаз, которая течет через Ройтлинген, поднялся на 1,5 метра за всего пять минут. Несмотря на то, что вода временами выходила из берегов, значительных разрушений удалось избежать.

Напомним, в Словении рекордные ливни привели к масштабным наводнениям. Некоторые населенные пункты остались отрезанными от внешнего мира.

Ранее, в июле запад Японии охватили сильные дожди, которые привели к оползням. В регионе дождь называли самым сильным, который у них когда-либо был.