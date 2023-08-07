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"Уже спланирована": хунта Нигера закрыла воздушное пространство и готовится к войне, — СМИ

Татьяна Вишневская
Фото: Соцсети | Во время митингов на улицах Нигера развевались российские флаги

Лидеры госпереворота уверены, что военные действия против них уже разворачиваются. Признаков этому нет, однако срок ECOWAS на освобождение президента истек.

Хунта Нигера частично закрыла воздушное пространство страны и предупредила о возможном нападении "иностранного государства". Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 7 августа.

В воскресенье, 6 августа, истекло предоставленное лидерами стран Западной Африки время для восстановления свергнутого президента Мохамеда Базума. Этот срок, установленный Экономическим обществом западноафриканских государств (ECOWAS), грозит военным вмешательством в Нигер из-за госпереворота.

По данным СМИ, несмотря на отсутствие признаков каких-либо военных действий лидеры переворота убеждены, что они уже разворачиваются.

"Планирование этой войны было осуществлено. В двух странах Центральной Африки началось предварительное развертывание сил для участия в этой войне", — заявил представитель хунты Амаду Абдарман.

В воскресенье Нигер закрыл воздушное пространство для международных рейсов. Исключение сделали лишь для нескольких стран, которые выступили против военного вмешательства — Алжира, Буркина-Фасо, Мали, Ливии и Чада.

"Любое государство, со стороны которого ведутся военные действия против Нигера, будет считаться провоенным", — подчеркнул Абдарман.

Напомним, 28 июля в Нигере произошел государственный переворот — начальник гвардии генерал Омар Чиани объявил себя новым лидером государства. 4 августа стало известно, что в ECOWAS составили план военного вмешательства в страну. Лидеры Западной Африки дали хунте время для освобождения избранного президента. Отмечалось, что Нигерия и Сенегал готовились разворачивать войска.

5 августа в СМИ проинформировали, что после переворота хунта Нигера обратилась за помощью к российской ЧВК "Вагнер". По информации медиа, наемники изучали просьбу. Причиной обращения стал ультиматум ECOWAS.