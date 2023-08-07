"Уже спланирована": хунта Нигера закрыла воздушное пространство и готовится к войне, — СМИ

Лидеры госпереворота уверены, что военные действия против них уже разворачиваются. Признаков этому нет, однако срок ECOWAS на освобождение президента истек.

Хунта Нигера частично закрыла воздушное пространство страны и предупредила о возможном нападении "иностранного государства". Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 7 августа.

В воскресенье, 6 августа, истекло предоставленное лидерами стран Западной Африки время для восстановления свергнутого президента Мохамеда Базума. Этот срок, установленный Экономическим обществом западноафриканских государств (ECOWAS), грозит военным вмешательством в Нигер из-за госпереворота.

По данным СМИ, несмотря на отсутствие признаков каких-либо военных действий лидеры переворота убеждены, что они уже разворачиваются.

"Планирование этой войны было осуществлено. В двух странах Центральной Африки началось предварительное развертывание сил для участия в этой войне", — заявил представитель хунты Амаду Абдарман.

В воскресенье Нигер закрыл воздушное пространство для международных рейсов. Исключение сделали лишь для нескольких стран, которые выступили против военного вмешательства — Алжира, Буркина-Фасо, Мали, Ливии и Чада.

"Любое государство, со стороны которого ведутся военные действия против Нигера, будет считаться провоенным", — подчеркнул Абдарман.

Напомним, 28 июля в Нигере произошел государственный переворот — начальник гвардии генерал Омар Чиани объявил себя новым лидером государства. 4 августа стало известно, что в ECOWAS составили план военного вмешательства в страну. Лидеры Западной Африки дали хунте время для освобождения избранного президента. Отмечалось, что Нигерия и Сенегал готовились разворачивать войска.

5 августа в СМИ проинформировали, что после переворота хунта Нигера обратилась за помощью к российской ЧВК "Вагнер". По информации медиа, наемники изучали просьбу. Причиной обращения стал ультиматум ECOWAS.