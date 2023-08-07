Тегеран не поставляет Москве беспилотники, — глава МИД Ирана Амир Хосейн

По сообщению западных СМИ, Япония давит на Иран, чтобы тот прекратил поставки России оружия.

Министр иностранных дел Ирана посетил Японию в понедельник, 7 августа, впервые с 2019 года. Цель визита министра иностранных дел Ирана Амир-Абдоллахиана Хоссейна в страну-главу G7 не была объявлена, но сообщалось, что Япония давит на Тегеран, чтобы тот прекратил поставки России оружия. Об этом пишет издание news.yahoo.com.

Амир-Абдоллахян встретился с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяси. Накануне встречи иранский министр заявил, что Иран никогда не поставлял оружие в Россию.

"Мы не выбираем сторону ни в одной войне. Иран никогда не предоставлял беспилотники ни одной стране для использования в Украине", — сказал он.

В заявлении министерства иностранных дел Японии говорится, что Хаяси "попросил Иран принять конструктивные меры, повторив позицию Японии относительно вторжения России в Украину".

Визит Амира-Абдоллахиана в Японию стал первым иранским дипломатом с декабря 2019 года и первым при президентстве Ибрагима Раиси.

Следует отметить, что 5 ноября 2022 года министр иностранных дел Ирана признал, что Тегеран поставил Москве беспилотники, настаивая на том, что передача состоялась до войны РФ против Украины.

"Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — сказал Амир-Абдоллахиан журналистам после встречи в Тегеране.

Напомним, что по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, украинской ПВО сейчас нерационально использовать против "шахедов" большие системы. Для уничтожения ударных дронов нужны другие средства.

Ранее сообщалось, что журналисты выяснили, как Иран использовал корабли и государственную авиакомпанию, чтобы переправить в РФ новые беспилотники дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины.