Продырявили забор: пограничники Латвии поймали белорусов на помощи нелегалам (фото)

Белорусские пограничники помогли нелегалам, сделав дыру в заборе. Более того, после преодоления мигрантами препятствия они ее залатали, чтобы нарушители не могли вернуться.

6 августа на латвийско-белорусской государственной границе произошла провокация. Деталями инцидента 7 августа поделилась пресс-служба Государственной пограничной службы Латвии.

В публикации говорится, что пограничники помогли четырем мужчинам незаконно попасть в Латвию. Для этого белорусские офицеры пережали провода в конструкции забора, сделав в нем дыру. Более того, когда нелегалы оказались по ту сторону границы, белорусы залатали дефект.

"Во время мониторинга границы с помощью технических средств пограничники отдела пограничной службы "Каплава" заметили нескольких человек, которые незаконно попали в Латвию после пересечения ограждения. Представители белорусских властей помогли нелегалам преодолеть ограждение, пережав провода в самостоятельной конструкции ограждения, а впоследствии также заделав дыру, образовавшуюся в ограждении, чтобы не дать мужчинам, которые незаконно попали в Латвию, вернуться в Беларусь", — рассказали в латвийской Госпогранслужбе.

Пресс-служба передала, что всех четырех нарушителей задержали и вернули на родину "согласно нормативно-правовой базе, установленной чрезвычайной ситуацией".

Напомним, 25 июля на белорусских коллег жаловались пограничники Польши. Они рассказывали, что все чаще становятся жертвами нападений с камнями и ветками деревьев. Также в польской Госпогранслужбе отмечали, что белорусские пограничники помогают нарушителям нелегально пересекать границу с ЕС.

Недавно, 1 августа, над польским пограничным селом заметили вертолеты с белорусскими отметками. Местные жители делились, что военная техника пролетала над крышами жилых домов.