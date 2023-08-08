"Танцевала с Путиным": экс-глава МИД Австрии поселилась в российской деревне (видео)

Как рассказали журналисты, Карин Кнайсль уже несколько недель живет в арендованном доме в деревне Петрушово под Рязанью. Там женщина якобы целыми днями пишет книги.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уже несколько недель живет в арендованном доме в деревне Петрушово Рязанской области. Она приехала туда после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

"Она (Кнайсль — ред.) проживает там же, где и я, в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области", — рассказала собеседница агентства журналист и сценарист Дильбар Кладо.

Журналистка познакомилась с дипломатом Австрии в начале июля. По ее словам, Кнайсль живет в арендованном доме с двумя собаками и целыми днями пишет книги.

"Вчера я получила от нее подарок — ее книжку, детскую сказку. Эта книжка издана в Москве на русском языке ", — рассказала Кладо. Она также отметила, что Карин Кнайсль знает несколько языков, однако на русском разговаривает плохо и сейчас занимается с репетитором.

Что известно о Карин Кнайсль

Карин Кнайсль — австрийский государственный деятель, дипломат, журналист и политик. Член совета директоров — независимый директор ПАО "Роснефть" (2021—2022). С 2017 по 2019 год была Министром иностранных дел Австрии. Карин Кнайсль до вступления в брак проживала в Зайберсдорфе под Веной, где вела небольшое фермерское хозяйство.

18 августа 2018 года состоялась свадьба Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером, на которую невеста пригласила в качестве гостя Владимира Путина. Он подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.

Путин на свадьбе у Карин Кнайсль

Летом 2022 года она покинула страну из-за постоянных угроз. Сообщалось, что она проживала в Ливане.

В августе 2023 года стало известно, что она была приглашена для сотрудничества в центре G.O.R.K.I. ("Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России") при Санкт-Петербургском государственном университете, где она занимает должность руководителя.

Напомним, 29 июня сообщалось, что Австрия выступает против гарантий безопасности Украине на уровне ЕС. Канцлер Австрии Нехаммер на саммите Евросоюза заявил, что Вена не даст согласие на гарантии безопасности Киеву.

Кроме этого, Австрия избрала военный нейтралитет, однако поддерживает Украину в войне, развязанной Россией. В парламенте объяснили, чего следует ожидать Владимиру Путину, если он решит пересечь австрийскую границу.