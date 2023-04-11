"Его нужно арестовать": в Австрии объяснили, есть ли угроза для Путина на территории страны

Австрия избрала военный нейтралитет, однако поддерживает Украину в войне, развязанной Россией. В парламенте объяснили, чего следует ожидать Владимиру Путину, если он решит пересечь австрийскую границу.

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Австрия — военно-нейтральная страна, и в вопросе ареста президента РФ Владимира Путина будет руководствоваться международным и уголовным правом. Об этом в интервью для Tagesspiegel заявила представительница консервативной партии Каролине Эдтштадлер.

"Если он ступит на австрийскую землю, его нужно арестовать", — заявила юристка.

Эдтштадлер подчеркнула, что Австрия военно-нейтральна, но не политически.

"Мы солидарны с народом Украины, поддерживаем его в гуманитарном и экономическом плане, но не в поставках оружия. И наоборот, мы не блокируем решение о выплате поддержки со стороны ЕС", — объяснила депутатка.

По ее словам, в Австрии не допустят размещения иностранных военных баз, а также государство не может вступать в какие-либо военные союзы. При этом, заверила Эдтштадлер, австрийцы способны поддерживать Украину.

"Для нас нейтралитет был путем к свободе и, безусловно, формированием идентичности. В частности, Вена зарекомендовала себя как место мирных переговоров и местонахождение международных организаций", — сказала Эдтштадлер.

Напомним, 11 апреля глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Европа "убежала от зимы", однако следующей зимой будет сложно. Это Сиярто назвал вопросом физики.

Ранее, 10 апреля, стало известно о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона. По его словам, Европа не должна следовать политике США или Китая.