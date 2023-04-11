"Його потрібно заарештувати": в Австрії пояснили, чи є загроза для Путіна на території країни

Австрія обрала військовий нейтралітет, однак підтримує Україну у війні, розв’язаній Росією. У парламенті пояснили, чого варто очікувати Володимиру Путіну, якщо він вирішить перетнути австрійський кордон.

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Австрія — військово-нейтральна країна, та у питанні арешту президента РФ Володимира Путіна керуватиметься міжнародним і кримінальним правом. Про це в інтерв’ю для Tagesspiegel заявила представниця консервативної партії Кароліна Едтштадлер.

"Якщо він ступить на австрійську землю, його потрібно заарештувати", — заявила юристка.

Едтштадлер підкреслила, що Австрія військово-нейтральна, однак не політично.

"Ми солідарні з народом України, підтримуємо його в гуманітарному та економічному плані, але не в постачанні зброї. І навпаки, ми не блокуємо рішення щодо виплат підтримки з боку ЄС", — пояснила депутатка.

За її словами, в Австрії не допустять розміщення іноземних військових баз, а також держава не може вступати у будь-які військові союзи. При цьому, завірила Едтштадлер, австрійці здатні підтримувати Україну.

"Для нас нейтралітет був шляхом до свободи й, безперечно, формуванням ідентичності. Зокрема, Відень зарекомендував себе як місце мирних переговорів і місцеперебування міжнародних організацій", — сказала Едтштадлер.

Нагадаємо, 11 квітня голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Європа "втекла від зими", однак наступної зими буде складно. Це Сіярто назвав питанням фізики.

Раніше, 10 квітня, стало відомо про заяву президента Франції Емманюеля Макрона. За його словами, Європа не має слідувати політиці США чи Китаю.