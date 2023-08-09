Кара египетская: россияне страдают от нашествия саранчи, — росСМИ (фото, видео)

Краснодарский край РФ накрыли целые тучи саранчи, которая садится на полях и в плавнях. Правительство уже выделило 15 миллионов рублей на борьбу с вредителями.

Поселок Лиман в Астраханской области РФ накрыла саранча. Нашествие насекомых также зафиксировано в Краснодарском крае и Калмыкии. Об этом 8 августа сообщили в медиа Baza.

"Местные жители стучат, чтобы прогнать насекомых, но, кажется, в этом случае скорее надо разгонять облака", — отметили авторы контента.

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Руководитель кубанского филиала "Россельхозцентра" Виталий Марченко в комментарии kp.ru рассказал, что большая часть вредителей находится вблизи Азовского моря.

"Низкие температуры и большое количество осадков способствовали тому, что питаться нечем было. На сегодня наступило время, когда саранча уже окрылилась и начала летать. Мы наблюдаем облака вредителей уже две недели", — отметил он.

Вредители уже охватывают поля. Однако значительно более серьезной проблемой для россиян является то, что они перебираются в плавни (то есть заросшие подтопленные участки рек вблизи устья), где их сложнее уничтожать.

"Сейчас нет разрешенных препаратов, которые бы не наносили вреда водоемам. Все плавни — это водоохранная зона, здесь нельзя травить саранчу, чтобы не нанести вред жителям водоемов. Саранча питается рогозом и камышами. Поэтому где больше воды, там и больше вредителей", — объяснил Марченко.

Эксперт рассказал, что на борьбу с саранчой в Краснодарском крае выделили уже 15 миллионов рублей, то есть более 5,5 миллиона гривен. Больше всего вредителей в Приморско-Ахтарском, Калининском, Славянском и Красноармейском районах.

"Сейчас наступило время, когда саранче надо размножаться. Обычно это происходит на пятый возраст. Именно поэтому сейчас наблюдаются тучи саранчи. Когда они садятся на сельскохозяйственные земли, владельцы это отмечают и обрабатывают разрешенными препаратами. Администрация возмещает до половины стоимости расходов", — сказал Марченко.

Напомним, в Краснодарском крае уже не впервые наблюдается нашествие саранчи. В июле прошлого года вредители также атаковали поля в Приморско-Ахтарском районе.

В июне российские пропагандисты заявили, что в нашествии саранчи во временно оккупированной Луганской и Ростовской областях в 2019 году были виноваты американцы. Якобы вредителей завезли из Вашингтонского исследовательского университета, который сотрудничал с ВСУ.