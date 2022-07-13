Невозможно уничтожить: в Краснодарском крае нашествие саранчи (видео)

Полчища насекомых в одном из районов региона атаковали засеянные поля. Площадь поражения — почти 1,5 тыс. га.

В Краснодарском крае наблюдается нашествие саранчи. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости".

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В распространившихся с сети видео, снятыми местными жителями, видно, как полчища насекомых атакуют засеянные поля. Речь, в частности, идет о Приморско-Ахтырском районе региона.

Как уточняют журналисты, фермеры не могут уничтожить саранчу, так как рядом находится водоохранная зона, где дезинсекция невозможна. Однако на краях полей и обочинах дорог все-таки провели химическую обработку, но эта мера оказалось малоэффективной.

Сейчас саранча распространилась на территории в 1442 га.

Вредителей в районе так много, что в воздухе образуются целые облака из насекомых, рассказывают очевидцы.

Как подчеркивают журналисты, саранча не опасна для человека, но представляет огромную угроза для урожая. Нашествие насекомых не является уникальным явлением для Краснодарского края, но в этом году вредители появились раньше срока, говорят местные экологи.

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