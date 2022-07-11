Сирены в Сочи: в городе река вышла из берегов и сносит автомобили на дороге (видео)
На знаменитом российском курорте включили сигнал тревоги из-за очередного наводнения. Люди жалуются, что дворы и подъезды оказались под водой.
В российском городе Сочи река Восточный Дагомыс из-за сильных ливней вышла из берегов и затопила дворы многоэтажных жилых домов и подъезды одного из районов курорта. Об этом сообщает телеканал НТВ.
По всему городу работают сирены. Очевидцы сообщают, что на Батумском шоссе поток воды сносит автомобили.
"Машины оказались под водой, на нескольких улицах затопило первые этажи зданий", — пишут российские журналисты.
Как уточняют в пабликах, местные жители "не спали всю ночь, переживая за свое имущество". Горожане также пытаются спасти припаркованные во дворах машины.
О пострадавших пока не сообщается.
Две недели назад в Сочи уже было крупное наводнение: 24 июня несколько машин с людьми потоком воды унесло в море. Кроме того, на курорте сошла сель, а десятки домовладений и инфраструктурных объектов оказались под водой.
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