Сирены в Сочи: в городе река вышла из берегов и сносит автомобили на дороге (видео)

На знаменитом российском курорте включили сигнал тревоги из-за очередного наводнения. Люди жалуются, что дворы и подъезды оказались под водой.

В российском городе Сочи река Восточный Дагомыс из-за сильных ливней вышла из берегов и затопила дворы многоэтажных жилых домов и подъезды одного из районов курорта. Об этом сообщает телеканал НТВ.

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По всему городу работают сирены. Очевидцы сообщают, что на Батумском шоссе поток воды сносит автомобили.

"Машины оказались под водой, на нескольких улицах затопило первые этажи зданий", — пишут российские журналисты.

Как уточняют в пабликах, местные жители "не спали всю ночь, переживая за свое имущество". Горожане также пытаются спасти припаркованные во дворах машины.

О пострадавших пока не сообщается.

Две недели назад в Сочи уже было крупное наводнение: 24 июня несколько машин с людьми потоком воды унесло в море. Кроме того, на курорте сошла сель, а десятки домовладений и инфраструктурных объектов оказались под водой.

Напомним, Россия готовится к масштабному наступлению на Донбассе. РФ пытается перегруппировать войска и улучшить снабжение, продолжая при этом вести ограниченные боевые действия, чтобы не упустить инициативу.

Ранее Фокус писал, что Россия не будет выводить войска с юга Украины после оккупации Донбасса.