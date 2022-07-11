Сирени в Сочі: у місті річка вийшла з берегів і зносить автомобілі на дорозі (відео)

На знаменитому російському курорті ввімкнули сигнал тривоги через чергову повінь. Люди скаржаться, що двори та під'їзди опинилися під водою.

У російському місті Сочі річка Східний Дагомис через сильні зливи вийшла з берегів і затопила двори багатоповерхових житлових будинків і під'їзди одного з районів курорту. Про це повідомляє телеканал НТВ.

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По всьому місту працюють сирени. Очевидці повідомляють, що на Батумському шосе потік води зносить автомобілі.

"Машини опинилися під водою, на кількох вулицях затопило перші поверхи будівель", — пишуть російські журналісти.

Як уточнюють у пабліках, місцеві жителі "не спали всю ніч, переживаючи за своє майно". Містяни також намагаються врятувати припарковані у дворах машини.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Два тижні тому в Сочі вже була велика повінь: 24 червня кілька машин із людьми потоком води забрало в море. Крім того, на курорті зійшла сіль, а десятки домоволодінь та інфраструктурних об'єктів опинилися під водою.

Нагадаємо, Росія готується до масштабного наступу на Донбасі. РФ намагається перегрупувати війська та покращити постачання, продовжуючи при цьому вести обмежені бойові дії, щоб не впустити ініціативу.

Раніше Фокус писав, що Росія не виводитиме війська з півдня України після окупації Донбасу.