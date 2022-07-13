Неможливо знищити: у Краснодарському краї навала сарани (відео)

Полчища комах в одному з районів регіону атакували засіяні поля. Площа ураження — майже 1,5 тис. га.

У Краснодарському краї спостерігається навала сарани. Про це пише російське агентство "РІА Новини".

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У відео, знятих місцевими жителями, видно, як полчища комах атакують засіяні поля. Йдеться, зокрема, про Приморсько-Охтирський район регіону.

Як уточнюють журналісти, фермери не можуть знищити сарану, тому що поряд розташована водоохоронна зона, де дезінсекція неможлива. Однак на краях полів і узбіччях доріг таки провели хімічну обробку, але цей захід виявився малоефективним.

Зараз сарана поширилася на території 1442 га.

Шкідників у районі так багато, що в повітрі утворюються цілі хмари з комах, розповідають очевидці.

Як підкреслюють журналісти, сарана не є небезпечною для людини, але становить величезну загрозу для врожаю. Нашестя комах не є унікальним явищем для Краснодарського краю, але цього року шкідники з'явилися раніше терміну, кажуть місцеві екологи.

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