В Курчатове возле Курской АЭС масштабный пожар: горит многоэтажный дом (видео)

В июне Курчатов в РФ атаковал неизвестный самодельный беспилотный аппарат. Дрон предположительно упал в 100 метрах от местного отделения УФСБ, столкнувшись с елью.

В городе-спутнике Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатове мощный пожар. По информации российского медиа Shot, очаг находится на крыше многоэтажного жилого дома на Ленинградской. Видео происшествия публикуют в Telegram-канале СМИ.

На записи видно, как столб черного дыма поднимается за жилыми многоэтажными домами. Причина пожара не называется.

Как известно, Курская АЭС располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. По объему вырабатываемой электроэнергии она входит в первую четверку электростанций РФ. Курчатов находится приблизительно в 4 км от Курской АЭС.

14 июля сообщалось, что город атаковал самодельный беспилотный летательный аппарат. Дрон предположительно рухнул в 100 метрах от местного отделения УФСБ. Причиной падения стало столкновение с елью. По словам губернатора Курской области Роман Старовойтов, никто не пострадал, повреждения получил многоквартирный дом, у которого оказались посечены фасад и остекление. Также российские медиа писали, что в Курчатове сработала система противовоздушной обороны.

Напомним, 9 августа ночью Московскую область атаковали как минимум два беспилотника. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, оба БПЛА сбила российская ПВО. Один дрон упал в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе. Информации о пострадавших от падения обломков не поступало.

Позже 9 августа сообщалось о взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области. В результате ранения получили как минимум 43 человека, 6 из них — в тяжелом состоянии, еще пятеро могут находиться под завалами, в 100 квартирах выбило окна.

Сначала причиной взрыва росСМИ называли атаку неизвестного беспилотника по зданию. Позже эту версию опровергли, заявив, что ЧП на заводе в Сергиевом Посаде якобы произошло в результате "нарушения технологического процесса".

Известно, что предприятие специализируется на производстве военных товаров, в том числе биноклей и оптических прицелов. Однако СМИ сообщали, что здание, в котором произошел взрыв, не принадлежит заводу. Там якобы в 1990-х организовали склад готовой продукции пиротехнической компании "Пиро-Росс".

Стоит отметить, что в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области никак не прокомментировали взрыв и человеческие жертвы в Сергиевом Посаде. Вместо этого там объявили "марафон добра" и пообещали "только хорошие новости".