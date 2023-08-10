В Эквадоре на глазах у потенциальных избирателей расстреляли кандидата в президенты (фото, видео)

Фернандо Вильявисенсио был известным профсоюзным лидером, журналистом-расследователем и инициатором импичмента действующего президента. Во время покушения, как утверждают СМИ, ранения получили еще 8 человек.

В Эквадоре во время предвыборного митинга был убит кандидат в президенты, 59-летний Фернандо Вильявисенсио, сообщает местное издание El Universo.

Политик получил три ранения в голову, когда садился в свое авто после политического митинга, который состоялся в Колизее колледжа Андерсон в Кито.

Инцидент произошел около 18:20. Свидетели отметили, что раздались выстрелы, и они увидели, как Виллависенсио упал тяжело раненый на землю. Его госпитализировали в одну из местных больниц, где он скончался.

Убитый кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио Фото: API

Общее количество раненых сейчас неизвестно, но источники, близкие к кандидату, сообщили, что их будет около восьми, из которых семеро попали в то же самое медучреждение.

Нацполиция провела операцию по установлению виновных в происшествии — улицы возле колледжа перекрыли. По предварительным данным, тех, кто стрелял в политика, было трое. Полиция продолжает поиск третьего преступника.

Кандидат в президенты был известен, как профсоюзный лидер, журналист-расследователь и депутат. Он был независимым депутатом и не присоединился ни к одной из фракций. Вильявив и разоблачив коррупцию, в частности, в правительствах экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа, Вильявисенсио выявлял и разоблачал коррупцию.

Убитый кандидат был инициатором процесса импичмента действующего президента.

Выборы президента, вице-президента и депутатов в Эквадоре назначены на 20 августа. Участие в избирательной кампании принимают 8 кандидатов. Согласно опросам, Фернандо Виллависенсио занимал второе место. В президентской гонке лидирует человек из окружения экс-президента — Луиза Гонсалес.

Напомним, что в РФ застрелили военкома Ржицкого, который ранее руководил подводной лодкой. Он был на пробежке, когда киллер четыре раза выстрелил в грудь и спину россиянину. Жертва погибла на месте.

Также ранее в России застрелили "вагнеровца", который праздновал возвращение с войны. Оккупант праздновал возвращение с приятелем. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, товарищ выхватил ружье и выстрелил в оккупанта.